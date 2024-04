Home Energetyka Chiny naświetlały ogniwa słoneczne ponad 1000 godzin i nic. Czy to powód do dumy?

Czego można się spodziewać po testowaniu ogniw fotoelektrycznych w warunkach atmosferycznych przez ponad 1000 godzin? Sprawdzili to naukowcy z Chin, którzy zastosowali innowacyjny materiał do budowy niektórych warstw modułu. Dowiedzmy się, jak to wpłynęło na ogniwa słoneczne oraz ich parametry pracy. Czy faktycznie mamy do czynienia z wynalazkiem, który jest powodem do dumy?