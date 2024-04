Ten raport ujawnia w jakim stanie jest polska fotowoltaika. Jeden region się wyróżnia

Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował raport pt. Funkcjonujące instalacje fotowoltaiczne w Polsce 2024. Obejmuje on bazę danych dotyczących 4870 instalacji powyżej 50 kW działających w pierwszym kwartale tego roku. Jest to zatem całościowe spojrzenie na większe farmy produkujące energię z uwzględnieniem ich położenia geograficznego, wzrostu mocy rok do roku itd.

Warto zacząć od tego, że polska fotowoltaika odnotowała w 2023 roku znaczny przyrost mocy zainstalowanej. Obecnie panele słoneczne w naszym kraju mają łączną moc ponad 17 GW. Co ciekawe, w minionym roku większość nowych źródeł mocy powstała w farmach o mocy powyżej 30 MW – czytamy na stronie Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Raport obejmuje bazę danych dotyczących instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 50 kW

Polska fotowoltaika wiedzie prym w obszarze OZE. Nic tego raczej tego nie zmieni

Wzrost przyrostu mocy zainstalowanej z tego OZE wyniósł 41 proc. w porównaniu do stanu z 2022 roku. Jak podają autorzy raportu, w 2023 roku przyłączono 80 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,77 GW oraz 1417 mniejszych instalacji (50 kW do 1 MW) o łącznej mocy 1,1 GW. Najwięcej instalacji spośród zbadanych pracuje w zakresie mocy od 1 do 5 MW.

Bardzo ciekawie wygląda rozkład geograficzny poszczególnych instalacji fotowoltaicznych. Możemy się domyślać, że w regionach rzadziej zaludnionych lub mniej zalesionych liczba większych farm będzie większa. Po części te przypuszczenia spotykają się ze stanem faktycznym. Najwięcej instalacji jest w województwie wielkopolskim (701) i mają one łączną moc zainstalowaną 887,84 MW.

Wielkopolska okazuje się liderem w skali kraju pod względem dużych elektrowni fotowoltaicznych (powyżej 50 kW). Na drugim miejscu uplasowało się województwo warmińsko-mazurskie (404 instalacje o łącznej mocy 544, 81 MW), a podium zamyka lubuskie (401 instalacji o łącznej mocy 510 MW). Natomiast uwzględniając jedynie wielkopowierzchniowe farmy o dużej mocy zainstalowanej, liderem jest województwo warmińsko-mazurskie z 48 takimi obiektami. Drugie miejsce zajmuje wielkopolskie z 34 farmami, a trzecie województwo lubelskie (21 dużych farm).

Konkludując, polska fotowoltaika w obszarze odnawialnych źródeł energii wiedzie prym i raczej przez długie lata jej pozycja pozostanie niezachwiana. Moc zainstalowana turbin wiatrowych w Polsce to 9,4 GW, co stanowi niewiele ponad połowę mocy fotowoltaiki. Na trzecim miejscu znajdują się elektrownie na biomasę (0,98 GW).