Sztuczna inteligencja zaczęła walczyć z pilotami USA. Rewolucja nastała

Sztuczna inteligencja na niebie, czyli rewolucyjny autonomiczny pojedynek X-62A

Przed rokiem pisaliśmy, jak to wielkim wyczynem było zrealizowanie ponad 17-godzinnego lotu zmodyfikowanego myśliwca F-16 do samolotu VISTA X-62A. Ten powstał w ramach współpracy między firmą Lockheed Martin (jej oddziałem do zadań specjalnych Skunk Works) i Calspan Corporation, a sprowadza się dokładnie do zmodyfikowanego F-16D, który został wyposażony w systemy sztucznej inteligencji. Podczas gdy system symulacji VISTA (VSS) umożliwia samolotowi symulowanie różnych charakterystyk i scenariuszy lotu, algorytm modelowania zapewnia systemowi możliwość uczenia, a system do autonomicznej kontroli symulacji (SACS) jest odpowiedzialny za kontrolowanie samolotu VISTA X-62A podczas lotu.

VISTA X-62A powstał po to, aby rozwijać technologię sztucznej inteligencji w lotnictwie w dążeniu do m.in. zastąpienia pilotów specjalnymi systemami. Jego rozwój następuje najwyraźniej szybko, bo niedawno ten właśnie sterowany sztuczną inteligencją samolot zrealizował całkowicie autonomiczny pojedynek z myśliwcem F-16, którym sterował pilot. Ten przełom nie tylko demonstruje ewoluujące zdolności sztucznej inteligencji w zastosowaniach wojskowych, ale również potwierdza, że w pełni autonomiczne drony bojowe są już w zasięgu USA.

Test został przeprowadzony przez Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych Obronnych (DARPA) w ramach programu Ewolucji Walki Powietrznej (ACE), a do tego jest częścią szerszej inicjatywy, która ma na celu integrację SI w rzeczywistych operacjach powietrznych. Na zdjęciach X-62A występuje wprawdzie z pilotem za sterami, ale jego obecność była potraktowana jedynie kwestiami bezpieczeństwa w razie problemów, które jednak nie nastały.

Realizacja w pełni autonomicznego pojedynku z załogowym F-16 nie tylko zademonstrowała umiejętności bojowe systemu sztucznej inteligencji, ale także udoskonaliła jego zdolności do bezpiecznego i skutecznego wykonywania skomplikowanych manewrów. W samym teście ten system opracowany przez Heron Systems i zintegrowany przez Shield AI wykazał zdolności przewyższające możliwości ludzkich pilotów, sugerując przyszłość, w której sztuczna inteligencja za sterami może radzić sobie z ryzykownymi scenariuszami bojowymi bez bezpośredniej interwencji ludzkiej.

Technologiczne postępy zademonstrowane przez X-62A mają szerokie implikacje wykraczające poza sferę wojskową. Potencjalne komercyjne zastosowania takich technologii z SI w roli głównej mogą zrewolucjonizować przemysł lotniczy, zwiększając bezpieczeństwo i efektywność zarówno załogowych, jak i bezzałogowych lotów. Ponadto sukces w teście oznacza, że Stany Zjednoczone wysunęły się na prowadzenie w wyścigu między m.in. Chinami na poletku stosowania sztucznej inteligencji w lotnictwie wojskowym.

W miarę kontynuacji tego typu testów i rozwoju powiązanych systemów, zaufanie do autonomicznych systemów będzie kluczowym czynnikiem ich wdrożenia. Planowane już nadchodzące testy będą w dalszym ciągu oceniać niezawodność i skuteczność tych systemów w operacyjnych ustawieniach, aby finalnie zdefiniować przyszłość wojny i lotnictwa.