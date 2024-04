Tajny arsenał Izraela. Oby nigdy nie nadszedł czas na Jerycho

Izrael może zaskoczyć. Czy to czas na pociski Jerycho?

Sytuacja między Izraelem a Iranem jest aktualnie koszmarna i pełna niepewności, ale wkrótce może być znacznie gorzej, kiedy obie strony zaczną odbijać piłeczkę coraz mocniej i mocniej. Izrael może w pewnym momencie stanąć przed decyzją co do wykorzystania swojego tajnego arsenału pocisków balistycznych, a to z całą pewnością poniesie za sobą poważne implikacje wojskowe i geopolityczne. Mowa o pociskach z rodziny Jerycho.

Pociski Jerycho są stare. Ich rozwój rozpoczął się na początku lat 60. ubiegłego wieku, a na przestrzeni kolejnych dekad wysiłki rozwojowe zaowocowały powstaniem kilku wariantów, z czego ten najbardziej imponujący to Jerycho 3, a więc międzykontynentalny pocisk balistyczny. Historycznie te pociski były postrzegane jako systemy zdolne głównie do przenoszenia głowic nuklearnych i stanowiące integralną część izraelskich sił odstraszających. Jednak są szanse, że Jerycho 2 i Jerycho 3 mogą być również wyposażone w głowice konwencjonalne, ale nie pewność co do tego utrzymuje się już od dawna, bo Izrael utrzymuje politykę nuklearnej dwuznaczności.

Wedle aktualnych informacji Jerycho III to zaawansowany pocisk balistyczny średniego zasięgu, który może być wystrzeliwany z wyrzutni mobilnych, silosów lub wagonów kolejowych. Mierzy około 15,5-16 metrów, jego średnica sięga 1,56 metra, a masa startowa jest szacowana na 29 ton, przy czym ładunek użyteczny sprowadza się do pojedynczej głowicy bojowej o masie od 1000 do 1300 kilogramów. Ta głowica może być wyposażona w głowice wybuchowe lub nuklearne, z czego te drugie mogą mieć moc do nawet 400 kiloton. Trójstopniowa konstrukcja napędowa Jerycho III na paliwo stałe pozwala pociskowi pokonywać dystanse od 4800 do 6500 km, a podczas lotu pocisk ten wykorzystuje naprowadzanie bezwładnościowe z głowicą naprowadzaną radarowo.

Czy Izrael sięgnie po te pociski? Czas pokaże, bo aktualnie odpowiedź Izraela na atak irański może przyjąć przeróżne formy – od ograniczonych działań kinetycznych skierowanych na specyficzne irańskie aktywa wojskowe poza Iranem, po bardziej zdecydowane uderzenia na terytorium Iranu. Każda opcja niesie ze sobą odrębne ryzyka i wyniki strategiczne, a to szczególnie pod względem eskalacji i międzynarodowych reperkusji. Jednocześnie użycie konwencjonalnie uzbrojonych pocisków Jerycho daje Izraelowi możliwość szybkiego i znaczącego uderzenia w obiekty strategiczne o szczególnej wartości dla Iranu. Z drugiej jednak strony wystrzelenie Jerycho może zostać odebrane ze strony Iranu jako rozpoczęcie wojny atomowej, a to po prostu nie mogłoby skończyć się dobrze.