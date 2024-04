Potężne działo i wytrzymała podstawa. Turcja pokazała nowoczesny kołowy pojazd bojowy

Turcja ma nowy kołowy pojazd bojowy. Czym jest Pars III z TEBER-35?

Turecki gigant obronny FNSS spróbował przesunąć granice możliwości pojazdów opancerzonych piechoty, prezentując najnowszy dodatek do rodziny PARS, a dokładniej mówiąc, wariantu Pars III. Nie jest to więc ten najnowszy przedstawiciel rodziny, czyli zaprezentowany w 2021 roku Pars IV, choć możliwościami ten prawie 10-letni projekt i tak się wyróżnia na tle podobnych kołowych pojazdów bojowych. Bazą dla niego jest kadłub z kompozytowego pancerza stalowo-aluminiowego, który zapewnia załodze i piechocie pojazdu ochronę przed ostrzałem z broni strzeleckiej 7,62 mm oraz wybuchami materiałów wybuchowych. Bez względu na wersję (Pars III powstaje z napędem w układzie 6×6 oraz 8×8) napędza go wysokoprężny silnik o mocy 482 koni mechanicznych.

Jeśli idzie o tę podstawową konfigurację, najnowsze dzieło FNSS nie wprowadza w tym obszarze żadnych zmian. Kluczowym elementem tego nowego kołowego pojazdu bojowego piechoty jest zaawansowana zdalnie sterowana wieża TEBER-35. Ta wynosi podstawę znaną ze swojej zwinności, trwałości i adaptowalności w różnych scenariuszach bojowych na jeszcze wyższy poziom, zwiększając jej potencjał bojowy. Wieża zawiera dwuosiowo stabilizowane średniokalibrowe automatyczne działo oraz zaawansowany system wykrywania celów i kontroli ognia, a jest obsługiwana za pomocą konsol sterujących wewnątrz pojazdu. Integracja w tej wieży mechanizmu podwójnego systemu podawania amunicji umożliwia szybką zmianę między różnymi typami amunicji, zapewniając wszechstronność i reaktywność w zmieniających się scenariuszach bojowych.

Pars III z TEBER-35

Turcja pokazała ten nowy pojazd w konfiguracji z działem Mk44 40mm z podwójnym zasilaniem, które jest zdolne do strzelania z szybkością 200 strzałów na minutę, ale można go wymienić na jeszcze potężniejsze działo Bushmaster III 50 mm. Poza tym wieża ma również sprzężony karabin maszynowy, który jest dostępny zarówno w konfiguracji elektrycznie, jak i gazowo sterowanej, co dodaje warstwę bezpieczeństwa do operacyjnych możliwości pojazdu.

W ogólnym rozrachunku prezentacja kołowego pojazdu bojowego Pars III wyposażonego w wieżę TEBER-35 przez FNSS stanowi znaczący kamień milowy w technologii pojazdów opancerzonych. System ten obiecuje przekształcić krajobraz wojskowej walki, zapewniając siłom zbrojnym adaptowalny, potężny i precyzyjny system broni, który może dominować na nowoczesnych polach bitew. W miarę jak operacje wojskowe nadal ewoluują, integracja tak zaawansowanych technologii podkreśla znaczenie innowacji w utrzymaniu przewagi taktycznej.