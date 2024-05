Aplikacja Phone Link na Windowsie zyskuje kolejną przydatną funkcję, ale nie dla wszystkich

Co nowego w Phone Link na Windowsie?

Aplikacja Phone Link na Windowsa to narzędzie, które pozwala na łatwe połączenie smartfona z systemem Android lub iPhone’a z komputerem z systemem Windows. Dzięki temu połączeniu możemy odbierać i wysyłać wiadomości SMS, odbierać i wykonywać połączenia, przeglądać powiadomienia z telefonu, zdjęcia, udostępniać pliki oraz korzystać z aplikacji na Androidzie bezpośrednio na komputerze. Do tych czynności nie musimy podłączać smartfona kablem do komputera, bo potrzebna jest nam jedynie bliźniacza aplikacja pobrana na urządzenie.

Zwiększa to wygodę, a także produktywność, bo podczas pracy czy nauki, nie musimy ciągle zerkać do telefonu, żeby sprawdzić powiadomienia. Wszystko mamy pod ręką „na wyciągnięcie myszki”. Oczywiście wciąż Phone Link mocno ustępuje podobnym rozwiązaniom u Apple’a, ale Microsoft stale pracuje, by rozszerzać funkcjonalność swojej aplikacji. Najnowszym ulepszeniem będzie możliwość kopiowania tekstu ze zdjęć. Niedawno system Windows zyskał optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) za pośrednictwem narzędzia Wycinanie, umożliwiając pobieranie tekstu z obrazów i wklejanie go do wybranej aplikacji. Do tej pory jednak była to opcja dostępna tylko na komputerze.

Tymczasem jak donosi Windows Central, funkcja OCR pojawiła się także w aplikacji Phone Link na Windowsie 11. Nowość pojawia się jako ikona „tekstu” podczas przeglądania zdjęć telefonu w sekcji Zdjęcia aplikacji Phone Link. Po jej dotknięciu rozpocznie się rozpoznawanie znaków, po czym będzie można wybrać konkretny fragment tekstu, zaznaczyć całość lub całość skopiować, by wkleić w innym programie.

Samo wyodrębnianie tekstu w Windowsie 11 nie jest żadną nowością, bo taka funkcja jest już częścią preinstalowanego narzędzia do wycinania. Nowe rozwiązanie po prostu pomija ten krok, co jest łatwiejsze i oszczędza czas, który musielibyśmy zmarnować na niepotrzebne klikanie czy szukanie programu.

Na razie nowość ta dostępna jest tylko dla użytkowników w kanale Release Preview, więc na stabilne wydanie trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Ponadto z funkcji skorzystać będą mogli jedynie posiadacze smartfonów z Androidem. Zgodnie z informacjami, rozpoznawanie znaków powinno trafić do Phone Link jeszcze w tym roku, ale kiedy? Nie wiadomo.