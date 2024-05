Interesuje Cię laptop do gier? Sprawdź nasze propozycje na maj 2024

Jaki laptop do gier do 4000 zł?

Procesor: Intel Core i5-12500H

Dedykowana karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 4050 75 W

Pamięć RAM: 16 GB DDR4 3200 MHz

Dysk: 1 TB M.2 PCIe

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 px, IPS, 144 Hz

System: Windows 11 Home

Złącza: 1x HDMI, 1x mini DP, 2x audio, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 2x USB-C, ethernet, czytnik kart pamięci

Wymiary: 22,7 x 360 x 19 mm

Waga: 1,9 kg

Cena: 3999 zł

Pierwsza z propozycji oparta jest o procesora i5-12500H oraz kartę RTX 4050 o TGP 75 W. Ta druga należy do najnowszej generacji zielonych, co oznacza wsparcie dla DLSS 3, w tym generatora klatek. Mamy też 16 GB pamięci DDR4, 1 TB dysku PCIe czy standardową matrycę 15,6 cala 1920 x 1080 o odświeżaniu 144 Hz. Liczba złączy powinna być wystarczająca dla większości z Was. Jest też system Windows 11 Home, więc jego instalację i zakup macie z głowy. W tej cenie będzie to bardzo dobry wybór dla graczy.

Jaki laptop do gier do 5000 zł?

Procesor: AMD Ryzen 7 7735HS

Dedykowana karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 4060 105 W

Pamięć RAM: 16 GB DDR5 4800 MHz

Dysk: 1 TB M.2 PCIe

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 px, IPS, 144 Hz

System: Windows 11 Home

Złącza: 1x HDMI, 1x audio, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x USB-C, ethernet

Wymiary: 24,9 x 359 x 22,5 mm

Waga: 2,25 kg

Cena: 4949 zł

Kolejna propozycja oparta jest o procesor AMD Ryzen 7 7735HS, który ma 8 rdzeni, 16 wątków i maksymalne taktowanie 4,75 GHz. W połączeniu z RTX 4060 (105 W) zapewni to bardzo dobrą wydajność w grach. Mamy też 16 GB pamięci DDR5, standardowo 1 TB dysk PCIe czy ekran o identycznych parametrach jak wcześniej. System jest na pokładzie, a liczba złączy powinna też każdemu wystarczyć. Trzeba tylko pamiętać, że laptop nie należy do najlżejszych konstrukcji.

Jaki laptop do gier do 6000 zł?

Procesor: AMD Ryzen 7 7735HS

Dedykowana karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 4060 140 W

Pamięć RAM: 32 GB DDR5 4800 MHz

Dysk: 1 TB M.2 PCIe

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 px, IPS, 144 Hz

System: Windows 11 Home

Złącza: 1x HDMI, 1x audio, 1x Thunderbolt, 2x USB 3.0, 1x USB-C, ethernet

Wymiary: 24,9 x 354 x 25,1 mm

Waga: 2,2 kg

Cena: 6049 zł

Kolejna propozycja ma ten sam procesor i kartę graficzną, ale ta druga ma większa maksymalną moc, co przełoży się na wyższa wydajność. Jest też 32 GB pamięci RAM, co również może się przydać przy niektórych tytułach. Dysk pozostaje 1 TB, matryca podobna. Wśród złączy mamy za to jedno Thunderbolt. Ponownie też laptop jest typowo gamingową konstrukcją, więc nie należy do najlżejszych i najprzyjemniejszych do przenoszenia. Seria TUF cechuje się też dobrą jakością i pod względem wykonania powinniście być z niej zadowoleni.

Czytaj też: Chcesz kupić monitor do gier w cenie od 400 zł do 2200 zł? Sprawdź nasze propozycje

Jaki laptop do gier do 7000 zł?

Procesor: Intel Core i5-13450HX

Dedykowana karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 4070 140 W

Pamięć RAM: 16 GB DDR5 4800 MHz

Dysk: 512 GB M.2 PCIe

Ekran: 16 cala, 1920 x 1200 px, IPS, 165 Hz

System: Windows 11 Home

Złącza: 1x HDMI, 1x audio, 1x Thunderbolt, 2x USB 3.0, 1x USB-C, ethernet

Wymiary: 30,4 x 354 x 264 mm

Waga: 2,5 kg

Cena: 6999 zł

Kolejna propozycja należy do serii ROG Strix. Mamy procesor Core i5-13450HX oferujący 6 rdzeni P i 4 rdzenie E. Maksymalnie taktowanie sięga 4,60 GHz. Karta graficzna to model RTX 4070 o maksymalnej mocy 140 W. Mamy też 16 GB pamięci RAM i 512 GB dysk PCIe. Matryca tym razem ma 16 cali i rozdzielczość 1920 x 1200 px. Jest też 165 Hz odświeżanie. Konfiguracja złączy obejmuje Thunderbolta i oczywiście mamy na pokładzie system. Jeśli możecie dołożyć to warto zdecydować się na wersją z 1 TB dyskiem oraz 32 GB pamięciami RAM. Sam laptop wygląda też świetnie i zdecydowanie przynosi na myśl konstrukcje gamingowe, a o jakość wykonania nie ma co się martwić.

Jaki laptop do gier do 8500 zł?

Procesor: AMD Ryzen 9 8945HS

Dedykowana karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 4070 140 W

Pamięć RAM: 32 GB DDR5 5600 MHz

Dysk: 1 TB M.2 PCIe

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 px, IPS, 144 Hz

System: Windows 11 Home

Złącza: 1x HDMI, 2x USB 3.0, 2x USB-C, ethernet

Wymiary: 23,9 x 354 x 251 mm

Waga: 2,2 kg

Cena: 8649 zł

Wracamy do serii TUF. Tym razem jest procesor AMD Ryzen 9 8945HS oferujący 8 rdzeni, 16 wątków oraz taktowanie do 5,2 GHz. Ponownie jest RTX 4070 140 W. Mamy za to 32 GB pamięci o taktowaniu 5600 MHz, co powinno dodać fps-y względem 4800 MHz. Matryca to ponownie 15,6 cala Full HD o odświeżaniu 144 Hz. Tym razem nie ma też Thunderbolta, a sama cena lekko przekracza 8500 zł – ale warto do niego dołożyć.

Jaki laptop do gier do 10000 zł?

Procesor: Intel Core i9-13980HX

Dedykowana karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 4070 140 W

Pamięć RAM: 32 GB DDR5 4800 MHz

Dysk: 1 TB M.2 PCIe

Ekran: 15,6 cala, 2560 x 1440 px, IPS, 165 Hz

System: Windows 11 Home

Złącza: 1x HDMI, 1x mini DP, 1x audio, 1x Thunderbolt, 2x USB 3.0, ethernet

Wymiary: 21,7 x 357 x 27,4 mm

Waga: 2,28 kg

Cena: 9899 zł

W cenie do 10000 zł możecie mieć laptopa z procesorem Intel Core i9-13980HX. Oferuje on 8 rdzeni P, 16 rdzeni E oraz taktowanie do 5,6 GHz. Połączony został z RTX 4070 140 W oraz 32 GB pamięci DDR5. Matryca ma 15,6 cala, ale rozdzielczość to 2560 x 1440 px, Odświeżanie również jest wyższe u wynosi 165 Hz. Ze złączy nie zabrakło Thunderbolta. Mamy też (jak zawsze) wgrany system Windows 11 Home. W tej cenie taki wybór powinien zadowolić każdego gracza.

Jaki laptop do gier do 12000 zł?

Procesor: Intel Core i7-13700HX

Dedykowana karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 4080 175 W

Pamięć RAM: 16 GB DDR5 5600 MHz

Dysk: 1 TB M.2 PCIe

Ekran: 16 cali, 2560 x 1600, IPS, 240 Hz

System: Windows 11 Home

Złącza: 1x HDMI, 1x audio, 1x Thnderbolt, 2x USB 3.0, 2x USB-C, czytnik kart pamięci, ethernet

Wymiary: 28,5 x 357 x 284 mm

Waga: 2,67 kg

Cena: 11552 zł

Za prawie 12000 zł otryzmujemy pierwszego laptopa z RTX 4080 (175 W). Połączony on jest z procesorem Intel Core i7-13700HX. Mamy tylko 16 GB pamięci RAM i tutaj warto rozważyć dołożenie kolejnych 16 GB. Dysk ma standardową pojemność 1 TB. Ekran ma 16 cali, rozdzielczość 2560 x 1600 i 240 Hz. Jest to idealna konstrukcja dla graczy. Mamy też sporo złączy, ale sama waga jest dosyć duża. Jest z pewnością wydajna i ciekawa propozycja dla każdego gracza.

Jaki laptop do gier do 15000 zł?

Procesor: Intel Core i9-14900HX

Dedykowana karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 4080 175 W

Pamięć RAM: 32 GB DDR5

Dysk: 2 TB

Ekran: 16 cali, 3840 x 2400 px, mini LED, 120 Hz

System: Windows 11 Home

Złącza: 1x HDMI, 1x audio, 1x Thunderbolt, 2x USB 3.0, 2x USB-C, ethernet

Wymiary: 27,9 x 357 x 284 mm

Waga: 2,7 kg

Cena: 14979 zł

Przedostatnia propozycja oparta jest o procesor i9-14900HX. 8 rdzeni P, 16 rdzeni E i taktowanie do 5,8 GHz robią wrażenie. Połączony jest on z RTX 4080 175 W, który powinien zapewniać świetne wyniki w grach. Mamy też 32 GB pamięci DDR5 (choć częstotliwość jest nieznana) i dysk 2 TB. Ekran ma 16 cali, rozdzielczość 3840 x 2400 px i 120 Hz odświeżanie. Zestaw złączy jest bogaty. Sam laptop świetnie wygląda, jest bardzo dobrze wykonany i ma znakomite dodatki, taki jak klawiatura, głośniki czy touchpad. W tej cenie zdecydowanie będzie to znakomity wybór.

Jaki laptop do gier do 20000 zł?

Procesor: AMD Ryzen 9 7945HX

Dedykowana karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 4090 175 W

Pamięć RAM: 64 GB DDR5 4800 MHz

Dysk: 2x 2 TB M.2 PCIe

Ekran główny: 16 cali, 2560 x 1600 px, mini LED, 240 Hz

Ekran dodatkowy: 14 cali, 3840 x 1100 px, IPS

System: Windows 11 Home

Złącza: 1xHDMIx 1x audio, 2x USB 3.0, 2x USB-C,czytnik kart pamięci

Wymiary: 29,7 x 355 x 266 mm

Waga: 2,67 kg

Cena: 19999 zł

A może dopakowany laptop z dwoma wyświetlaczami? Jest to wyjątkowa konstrukcja, bowiem mamy ekran główny o świetnych parametrach, a nad klawiaturą umieszczony został drugi. Taka konstrukcja świetnie sprawdza się w użytkowaniu, jak również podczas grania czy pracy. Sam laptop ma wydajny procesor AMD Ryzen 9 7945HX z 16 rdzeniami i taktowaniem do 5,4 GHz. Wspomaga go RTX 4090. W rozdzielczości 2560 x 1600 px możecie spokojnie liczyć na sporą ilość fps. Laptop oferuje również 64 GB pamięci DDR5, dwa dyski po 2 TB i oczywiście preinstalowany system. Jest to zdecydowanie konstrukcja, która nie tylko zapewni sporą ilość klatek na sekundę w grach, ale również sprawdzi się w zastosowaniach profesjonalnych.

Czytaj też: Chcesz kupić komputer do gier? Zapoznaj się z naszymi rekomendacjami na maj 2024