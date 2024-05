Dzięki tej funkcji OxygenOS 15 nikt nie przywłaszczy sobie Twoich zdjęć

OxygenOS 15 oparty na Androidzie 15 wprowadzi nowość o nazwie „Privacy Watermark”

OnePlus cały czas rozwija swoją autorską nakładkę i spodziewamy się, że w jej najnowszej wersji pojawi się całkiem sporo nowych funkcji i ulepszeń. Oczywiście użytkownicy smartfonów producenta skorzystają z tego, co przyniesie Android 15, a oprócz tego pojawią się również własne rozwiązania firmy, wprowadzające ulepszenia płynności działania, stabilności i wydajności systemu, wiele opcji personalizacji, będących zawsze mocną stroną OxygenOS, a także nowe funkcje.

Czytaj też: Korzystasz z systemu Android? Wkrótce otrzymasz niezwykle praktyczną funkcję

Jedną z nich ma być „Privacy Watermark”, odkryty w najnowszej wersji beta, wydanej dla modelu OnePlus 12. Użytkownik X, 1NormalUsername znalazł w kodzie aplikacji Ustawienia wzmiankę o tej funkcji, która docelowo ma być dostępna w apce OnePlus Photos. W kodzie znalazł się też opis, który tłumaczy nam, do czego mniej więcej służyć będzie to rozwiązanie:

Dodaj znaki wodne prywatności do swoich zdjęć, aby móc się nimi dzielić bez obawy o potencjalne niewłaściwe użycie. Na przykład jednym dotknięciem możesz dodać znak wodny informujący, że zdjęcie jest przeznaczone do rejestracji z prawdziwym imieniem i nazwiskiem lub do wniosku o dokument urzędowy. Możesz również utworzyć własny znak wodny.

Obecnie OnePlus oferuje już opcję znaku wodnego w aplikacji Zdjęcia > Edytuj > Znak wodny, jednak do wyboru mamy znak Hasselblad lub bardziej ogólny symbol, najwyraźniej więc producent wprowadzi tutaj rozszerzenie funkcji. Pytanie tylko, w jaki sposób ten nowy znak wodny sprawi, że nasze zdjęcia czy dokumenty nie będą wykorzystane w niewłaściwy sposób? Trudno powiedzieć.

Czytaj też: Które gry PC odpalisz na Copilot+? Powstała już strona, dzięki której wszystko będzie jasne

Przy okazji w kodzie nakładki odkryto też rozszerzenie funkcji Pixelate, czyli opcji polegającej na pikselowaniu dowolnej części obrazu. W OxygenOS 15 dostępne będzie rozwiązanie AutoPixelate 2.0 i jak sama nazwa wskazuje, opcja ta automatycznie wykryje i rozmyje prywatne informacje na obrazie, dzięki czemu nie będziemy musieli sami ich wyszukiwać, a potem zamazywać. Bardzo przydatna nowość.

Czytaj też: Windows 11 Recall – jak to właściwie działa? I czy szanuje prywatność użytkowników?

Na razie to dopiero początek i im bliżej będziemy wydania Androida 15, a potem też stabilnej nakładki OxygenOS, tym więcej informacji o zmianach i ulepszeniach będzie się pojawiać. Warto też pamiętać, że nakładka OnePlus korzysta z tego samego kodu co ColorOS, więc można się spodziewać, że na telefonach Oppo pojawią się takie same nowości.