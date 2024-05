Obniżyli emisje o prawie 20 procent. Sposób na to kompletnie zaskakuje

Rewolucja w efektywności transportu morskiego. Bez modyfikacji i cięć

Transport morski pozostaje jednym z najefektywniejszych sposobów przewożenia towarów na dużą skalę na całym świecie. Aktualnie odpowiada za około 3% antropogenicznych emisji dwutlenku węgla, ale ze względu na unikalne wymagania energetyczne długodystansowych statków towarowych, dekarbonizacja tego sektora stanowi ogromne wyzwanie. Te kolosy po prostu ciężko zmodernizować, ale Blue Visby Solution właśnie udowodniło, że można zaoszczędzić paliwo i obniżyć znacznie emisje bez konieczności modyfikacji samych statków. Wystarczy tylko lepiej nimi zarządzać.

Czas na racjonalne podejście do zarządzania statkami towarowymi. O czym dokładnie mowa? Ano o aktualnym podejściu, w ramach którego statki towarowe docierają zbyt szybko do portów i zamiast od razu wpływać do nich na rozładunek, muszą oczekiwać na swoją kolej. Tego właśnie problemu dotyka pomysł Blue Visby Solution, które proponuje po prostu dostosowanie prędkości do harmonogramu przyjmowania statków towarowych w portach w celu wyeliminowania sytuacji, w których to statki po prostu oczekują na morzu na biegu jałowym.

Dzięki globalnej koordynacji i dobrze zrealizowanej łączności można zapewnić statkom zwolnić, aby dotrzeć do portu dokładnie na czas rozładunku. Ta redukcja prędkości zmniejsza opór hydrodynamiczny, co pozwala silnikom spalać mniej paliwa, a w konsekwencji zmniejsza emisje i to całkowicie bez zmiany harmonogramu dostaw towarów. Nie mowa tutaj o niewielkich oszczędnościach, bo wedle analizy 20580 tras 3651 statków typu Panamax w 2022 roku w grę wchodzi zmniejszenie emisji o medianę 23,2%. Inne badanie przeprowadzone przez członka konsorcjum Blue Visby, firmę NAPA, które objęło 150000 rejsów 13000 statków towarowych w 2019 roku, wykazało, że 87% statków mogłoby zmniejszyć prędkość średnio o jeden węzeł, co skutkowałoby redukcją emisji o 16%.

Najważniejsze jest to, że pierwsze próby morskie Blue Visby Solution przyniosły obiecujące wyniki. Dwa kontenerowce zastosowały pełny zestaw komponentów Blue Visby, a w tym oprogramowanie i systemy operacyjne, podczas swoich tras do Australii. Jeden z nich zarejestrował redukcję dwutlenku węgla o 28,2%, a drugi Mo 12,9%, co daje średnio ponad 17% redukcji emisji. Można więc uznać, że ta firma oferuje przełomowe podejście do zwiększenia efektywności i zrównoważonego rozwoju globalnego transportu towarowego, pokazując, że czasami najprostsze rozwiązania mogą przynieść przeogromne korzyści.