Francja pokazała drona Veloce 330. To najnowszy powietrzny skrytobójca

Dron kamikadze Veloce 330 będzie kluczowym bezzałogowcem we francuskim arsenale

Francuska firma obronna EOS Technology pochwaliła się przed światem swoim przełomowym dronem kamikadze, czyli amunicją krążącą o nazwie Veloce 330. Opracowała go we współpracy z Direction générale de l’armement (DGA), czyli agencją zajmującą się zaopatrzeniem we Francji w broń i dlatego pewne jest, że z czasem trafi oficjalnie na służbę. W skrócie? Dla Francji Veloce 330 to znaczący krok naprzód w technologii powietrznych bezzałogowców wojskowych.

Dron Veloce 330 niedawno zaliczył trzecią fazę testów lotniczych, podczas których przeleciał 50 kilometrów w czasie ledwie 16 minut, potwierdzając swoje zdolności co do rozwijania i utrzymywania wysokiej prędkości (około 400 km/h). Ten lot zużył połowę paliwa z baku, więc potencjalnie zasięg tego drona może sięgać przynajmniej 100 kilometrów. Jednak układ napędowy nie jest jedynym, co może zachwycić w tym dronie.

Przelot Veloce 330

Chociaż na pierwszy rzut oka może się wydawać, że Veloce 330 wymaga do wystartowania wyrzutni, to w praktyce jego układ napędowy umożliwia przeprowadzanie startowania i lądowania w pionie. Ponadto dron jest wyposażony w zaawansowany system nawigacyjny, który jest całkowicie niezależny od GPS i odporny na zakłócenia, co jest kluczową cechą na współczesnych polach bitew, gdzie sprzęty do podejmowania walki elektronicznej są na porządku dziennym.

Jakie jest więc preznaczenie tego drona? Zacznijmy od tego, że podczas lotu może realizować misje wywiadowcze, wykrywając pojazdy wroga do 15 km w ciągu dnia i do 3 km po zmroku. Kiedy już wykryje cel, będzie mógł obrać kurs bezpośrednio na niego i to bez względu na to, czy na polu bitwy znalazł się czołg, czy lekko opancerzony transporter. Jego głowica penetracyjna ma bowiem radzić sobie z dowolnymi celami tego typu, ale tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody do ataku od operatora.

Rosyjski czołg T-90

Chociaż Francja była stosunkowo powściągliwa w adopcji technologii dronów w swoim wojsku, to ostatnie zmiany w strategii obronnej doprowadziły do aktywnego rozwijania i pozyskiwania różnych bezzałogowców przez służby. Tylko w 2023 roku francuska DGA rozpoczęła przetargi na kilka systemów amunicji krążącej, co tylko podkreśla rosnące znaczenie tych technologii we współczesnej wojnie. Dlatego właśnie sama prezentacja drona kamikaze Veloce 330 stanowi znaczące osiągnięcie w możliwościach militarnych Francji.