Wiemy, ile będzie kosztować Galaxy Ring. Zapłacisz tyle?

Ile będzie kosztować Galaxy Ring?

Lipcowa premiera Galaxy Ring jest bardzo wyczekiwanym wydarzeniem. O tym inteligentnym pierścieniu mówiło się od 2015 roku, kiedy to Samsung opatentował podobne rozwiązanie. Od tamtej pory pojawiały się o nim wzmianki, ale aż do końca zeszłego roku nie dostaliśmy żadnych konkretów. Aż przyszedł styczeń, impreza Unpacked i oficjalne ogłoszenie południowokoreańskiego giganta – Galaxy Ring istnieje i zobaczymy go w najbliższych miesiącach. Choć nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie się to stanie, przecieki wskazują na 10 lipca. Podczas wydarzenia Unpacked zobaczymy więc nowe składaki, kolejną generację smartwatchy oraz inteligentny pierścień, pierwsze takie urządzenie w ofercie firmy.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy do sieci trafiło całkiem sporo informacji z nim związanych. Będzie to pierścień służący do monitorowania organizmu i utrzymywania dobrego samopoczucia użytkownika. Na pokładzie pojawią się więc czujniki do pomiaru tętna, temperatury, funkcje śledzenia snu itp. Wszystko to będzie zintegrowane z aplikacją Zdrowie i można się tylko domyślać, że Samsung na pewno zadba o jakieś dodatkowe bonusy wynikające z faktu, iż posiadamy jeszcze zegarek Galaxy Watch. Podobno wśród funkcji pojawi się też „ocena witalności”, śledzenie cyklu i płodności, a także wsparcie w dietach.

Co do konstrukcji, tutaj mówi się o trzech różnych wariantach wykończenia, niezwykłej lekkości oraz mnogości rozmiarów. W tej kwestii źródła nie są zgodne, bo najpierw mówiono o 13 rozmiarach, potem o 9, a ostatnio o 8. Niezależnie od tego, na ile Samsung się w końcu zdecyduje, to im więcej, tym lepiej. Galaxy Ring będzie bowiem jak zwykły pierścionek, a więc jego rozmiar musi być dobrze dobrany, by nie zsunął nam się podczas codziennych czynności. Dla porównania, debiutujący na początku roku Helio Ring od Amazfit dostępny jest tylko w trzech rozmiarach, więc od początku Samsung będzie górował nad konkurentem. Oura, czyli główny rywal i „stary wyjadacz” na tym rynku, ma znacznie szerszą ofertę, choć moim zdaniem to nadal niewystarczające, by dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.

Tak czy inaczej, Galaxy Ring może trochę namieszać na rynku urządzeń do noszenia. Zresztą, od początku roku dostaliśmy już kilka nowych pierścieni, choć do tej pory raczej niewiele działo się w tym segmencie. Czy Samsung ma szansę rozpowszechnić inteligentne pierścienie? Wszystko zależy od ceny. Leaker Yogesh Brar ujawnił przedział cenowy, w jakim urządzenie dostępne będzie w USA. Mowa o 300-350 dolarach, czyli mniej więcej o takiej samej kwocie, jaką trzeba zapłacić za model typowy model od Oura. Oczywiście firma ma w swoim portfolio kilka wariantów w różnych cenach – Oura Ring 3 kosztuje od 299 dolarów do nawet 549 dolarów za wariant Rose Gold Horizon.

Samsung najwyraźniej nie będzie jeszcze celował aż tak wysoko i zadowoli się dość standardowym, a co za tym idzie również tańszym wykończeniem. Mimo tego ~1200-1400 złotych to naprawdę sporo, jak za taki gadżet. W dodatku, podobnie jak Oura, ma pojawić się subskrypcja, dająca dostęp do pełnej gamy funkcjonalności. Za taką przyjemność trzeba będzie zapłacić około 10 dolarów miesięcznie. Ta informacja wydaje się jednak dość nieprawdopodobna, biorąc pod uwagę dotychczasowe działania firmy i to, że wszystkie funkcje zdrowotne w Galaxy Watch 6 dostępne są bez dodatkowych opłat.

Z drugiej strony wiceprezes Samsung Electronics i szef zespołu Digital Health, dr Hon Pak, wspomniał w wywiadzie dla CNBC, udzielonym na początku tego roku, że firma „rozważa” usługę subskrypcjyjną swojej aplikacji Samsung Health, ale oferowane przez nią możliwości i funkcjonalności wymagają wcześniej dużej poprawy. Możliwe więc, że wypuszczenie na rynek Galaxy Ring i dodatkowego modelu Galaxy Watch 7 (prawdopodobnie Ultra), będą dobrą okazją do takich ulepszeń, zwłaszcza że pewnie nie zabraknie wśród nich sztucznej inteligencji.