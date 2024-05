Nowe uzbrojenie dla okrętów wojennych. Leonardo zdominuje wrogów swoim X-Gun 30 i Lionfish

Firma Leonardo zaprezentowała działo X-Gun 30 i wieżyczkę Lionfish dla okrętów wojennych

Leonardo to włoska firma, która specjalizuje się w m.in. projektowaniu uzbrojenia przeznaczonego na okręty wojenne. Nie raz pisałem już na temat dzieł tego producenta z przeszłości czy nawet ostatnich lat, które ubiegły akurat pod znakiem znacznego ulepszania i zwiększania możliwości dawnych systemów. Przykładowo zaprezentowane właśnie działo X-Gun wyróżnia się jako w pełni elektryczny system, który jest rozwijany w całości wewnętrznie, a do tego wykorzystuje przełomowe technologie i innowacje. Ten system uzbrojenia jest zaprojektowany zarówno na potrzeby morskie, jak i lądowe, jest zdolny do strzelania pełnym zakresem amunicji 30×173 mm, a w tym nowo opracowaną amunicją wieloogniskową – Air Burst Munition (MF-ABM), która jest obecnie w końcowej fazie rozwoju i kwalifikacji przez. Wisienką na torcie jest jego integracja z wieżyczką Lionfish 30, co stanowi duet, który zainteresował nie tylko włoską, ale też kanadyjską marynarkę wojenną.

Projekt X-Gun zawiera elektrycznie napędzany bęben z kamerą, co stanowi z jednej strony uproszczone, ale z drugiej innowacyjne podejście do obsługi amunicji i samego procesu strzelania. Ten projekt minimalizuje liczbę ruchomych części, zwiększając niezawodność i wydajność operacyjną całego systemu, podkreślając zaawansowane procesy produkcyjne, mające dodatkowo podbijać potencjał X-Gun w Lionfish 30. Ten system jest zresztą zgodny z najbardziej rygorystycznymi światowymi standardami obronnymi i spełnia wymagania NATO STANAG 4624, a proces jego powstawania był starannie zaplanowany, aby pełnoskalowa produkcja ruszyła już w 2025 roku.

Jeśli idzie o możliwości bojowe X-Gun, to działo kalibru 30 milimetrów oferuje szybkostrzelność rzędu 200 pocisków na minutę, regulowaną szybkostrzelność, tryb snajperski dla zwiększonej precyzji oraz swobodny wybór następnego rodzaju pocisku w imię optymalnego zarządzania amunicją. Uzupełnieniem tego działa jest równie imponująca wieżyczka Lionfish 30, która została zaprojektowana po to, aby odzwierciedlać wszechstronność i najnowocześniejszą technologię, co potwierdza fakt, że współdzieli ona architekturę z innymi modelami rodziny Lionfish, oferując korzyści w zakresie konserwacji, szkolenia i logistyki. Dodatkowo charakteryzuje się projektem o zmniejszonej sygnaturze radarowej, a do tego zaawansowanymi systemami stabilizacji oraz celowania do radzenia sobie z szerokim zakresem zagrożeń morskich.