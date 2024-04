Oto pierwszy na świecie tak zaawansowany okręt podwodny stealth

Kronos to przełomowy okręt podwodny typu stealth

W posunięciu, które ma na celu zdefiniowanie nowych możliwości w wojnie morskiej, firma Highland Systems, która pierwotnie rezydowała tylko w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a teraz działająca również na Ukrainie, zaprezentowała swój nowoczesny okręt podwodny typu stealth o nazwie Kronos. Ten okręt podwodny, który został początkowo zaprojektowany do celów cywilnych, takich jak naprawy podwodne i luksusowe podróże, został szybko przystosowany do działań wojskowych w odpowiedzi na trwający konflikt na Ukrainie.

Czytaj też: Korea Południowa ma nowy okręt podwodny. To Shin Chae-ho

Pierwotnie okręt podwodny Kronos został zaprezentowany na wystawie obrony morskiej i bezpieczeństwa morskiego NAVDEX 2023, a od tamtego czasu przyciągnął uwagę ekspertów obronnych oraz strategów wojskowych na całym świecie. Niedawno Alexander Kuznetsov, założyciel i główny projektant w Highland Systems, podkreślił podwójne zastosowanie tego okrętu w sektorach komercyjnym i wojskowym, zwracając szczególną uwagę na znaczącą przebudowę pierwotnego projektu po inwazji Rosji na Ukrainę.

Czytaj też: Samoloty na pokładzie Fujian. Chiny sprawdzają swój diament wśród okrętów

Kronos nie jest jednak kolejny standardowym okrętem. To wręcz rewolucyjna pod względem projektu jednostka o hydrodynamicznym kształcie płaszczki, która cechuje się zaskakującą zwinnością oraz projektem stealth. Jedną z najbardziej uderzających cech Kronosa jest jednak jego zdolność do wykonania natychmiastowego obrotu o 180 stopni na pełnej prędkości, co zapewnia mu miano jedynego na świecie okrętu, który jest w stanie tego dokonać.

Poza wyjątkową mobilnością okręt Kronos nadaje się raczej do realizowania tajnych misji przez najlepszych z najlepszych. Może bowiem pomieścić do 10 pasażerów, przewieźć do 3000 kg ładunku, zejść na głębokość do nawet 250 metrów (ta operacyjna wynosi do 100 metrów), rozwinąć prędkość 80 km/h na wodzie i 50 km/h pod wodą i przepłynąć 1000 km nawet w trybie sterowania zdalnego. Jego napęd obejmuje hybrydową instalację generatora diesla i akumulatora, który umożliwia realizowanie operacji przez 18 godzin przy zasilaniu z akumulatora i dodatkowe 36 godzin przy aktywacji generatora.

Czytaj też: Niczym niewidzialna boska ręka. Stare okręty USA dostaną broń z przyszłości

Chociaż okręty stealth nie są niczym nowym, to Kronos ma wyróżniać się na tle pozostałych za sprawą powłoki na kadłubie, która pochłania fale dźwiękowe emitowane przez sonar oraz elektrycznemu silnikowi. Jednocześnie taki okręt jest w stanie zadać potężny cios wrogowi, jako że jest wyposażony w sześć torped Black Scorpion włoskiej firmy Leonardo i może rozmieszczać miny magnetyczne. Dodajmy do tego możliwość operowania w wodach o głębokości o 15 metrów i tak oto otrzymamy okręt, który potencjalnie może rozpętać horror w samym porcie. Dlatego właśnie wprowadzenie Kronosa do potencjalnej służby wojskowej może dramatycznie zmienić równowagę strategiczną w regionach takich jak Morze Czarne.