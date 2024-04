Pierwszy okręt podwodny typu Hangor zwodowany

Pierwszy okręt podwodny typu Hangor już w wodzie. To nowa era w bezpieczeństwie morskim

26 kwietnia 2024 roku miał miejsce ważny kamień milowy dla Marynarki Wojennej Pakistanu, kiedy to pierwszy z okrętów podwodnych typu Hangor doczekał się ceremonii wodowania. Ta odbyła się w obecności wysokich rangą urzędników Chin oraz Pakistanu i miała miejsce w Shuangliu Base w Wuhan, czyli stoczni prowadzonej przez Wuchang Shipbuilding Industry Group Company.

Launching ceremony of 1st #PN #HANGOR Class Submarine held at Shuangliu Base Wuhan,China. #CNS Adm Naveed Ashraf graced occasion as CG. CG emphasized importance of maritime security under prevailing geo strategic environment &PN resolve to ensure regional peace &stability. (1/2) pic.twitter.com/X2CgsUFUpb — DGPR (Navy) (@dgprPaknavy) April 26, 2024

Pakistańskie Ministerstwo Obrony zamówiło łącznie osiem okrętów podwodnych od Chin w 2015 roku. Zgodnie z umową, połowa tych okrętów podwodnych zostanie zbudowana w Chinach, a pozostałe cztery zostaną skonstruowane w stoczni w Pakistanie, co obejmuje również transfer technologii, która ma wzmocnić krajowe zdolności stoczniowe Pakistanu. Jednocześnie pierwotny plan zakładał dostarczenie wszystkich ośmiu okrętów podwodnych między 2022 a 2028 rokiem, ale czas ten ewidentnie wydłuży się, jako że dopiero co miało miejsce wodowanie pierwszego z nich.

Czas na pewno gra dużą rolę dla pakistańskiej marynarki, która aktualnie ma na służbie dwa typy okrętów podwodnych – Agosta 90B z napędem typu AIP oraz starszych Agosta 70. Te pierwsze są aktualnie modernizowane przy współpracy z Turcją, co ma na celu ulepszenie ich o nowe systemy wojny elektronicznej, sonary oraz inne kluczowe technologie. Jednak to okręty typu Hangor są dla Pakistanu najważniejsze, bo są duże szanse, że zapewnią one wreszcie możliwość operowania z bronią dalekiego zasięgu pokroju pocisków manewrujących.

Warto pamiętać, że okręty podwodne typu Hangor nie są całkowicie nowe. Zamiast tego są eksportową pochodną chińskiego okrętu podwodnego typu 039A/041, dzięki czemu wiemy, że mierzą około 76 metrów długości, a ich wyporność sięga około 2800 ton. Kwestię napędu uzupełniają cztery silniki wysokoprężne CSOC CHD620 oraz niezależny od powietrza napęd Stirlinga, co w połączeniu ma umożliwiać osiąganie prędkości 37 km/h.

Chociaż szczegółowe informacje zwłaszcza na temat uzbrojenia są ograniczone, to przypuszcza się, że okręty podwodne typu Hangor będą wyposażone w sześć wyrzutni torpedowych 533 mm, doczekają się zdolności do wystrzeliwania zarówno ciężkich torped, jak i pocisków przeciwokrętowych, a do tego pocisków manewrujących Babur-3 oraz przeciwokrętowych YJ-82. Wedle założeń, będą też zdolne do wykonywania różnorodnych misji zgodnie z wymaganiami operacyjnymi oraz będą posiadać zaawansowane funkcje stealth, a do tego najnowocześniejsze uzbrojenie i czujniki.

Samo wprowadzenie okrętów podwodnych typu Hangor na służbę pakistańskiej marynarki będzie stanowić znaczący skok naprzód w strategii obronnej Pakistanu na morzach i oceanach. Nie wiemy wprawdzie, kiedy odbędzie się ceremonia przyjęcia na służbę, ale zapewne to kwestia lat, a nie kilku miesięcy.