Northrop Grumman rozpoczyna współpracę z Nvidią. Cel? Jeszcze potężniejsza SI systemach uzbrojeniach

Northrop Grumman ogłosił 16 maja strategiczną umowę z firmą NVIDIA. W jej ramach wykorzysta zaawansowane oprogramowanie związane ze sztuczną inteligencją (SI) firmy NVIDIA w rozwijaniu systemów Northrop Grumman. Ta współpraca zapewni Northrop Grumman dostęp do wielu technologii sztucznej inteligencji, a w tym platform i frameworków takich jak NVIDIA Omniverse. Po co to wszystko? Ano po to, aby przyspieszyć ścieżki badawczo-rozwojowe i umożliwić tym samym firmie Northrop Grumman szybkie integrowanie najnowocześniejszych technologii sztucznej inteligencji w swoich przeróżnych systemach uzbrojenia.

Platforma SI firmy NVIDIA znajduje się na czele branży, napędzając innowacje, które rozwiązują trudne wyzwania. Northrop Grumman to najnowszy przykład na to, jak firmy i organizacje na całym świecie coraz częściej korzystają z oprogramowania SI firmy NVIDIA, aby wykorzystywać potencjał sztucznej inteligencji – powiedział Anthony Robbins, wiceprezes ds. sektora publicznego w Ameryce Północnej w NVIDIA.

Innymi słowy, Northrop Grumman wykorzysta głównie oprogramowanie, które do tej pory opracowała NVIDIA, przyspieszając najpewniej pracę nad szkoleniem zautomatyzowanych funkcji oprogramowania w dronach. Nie będzie to jednak pierwszy raz, kiedy owoce pracy specjalistów z Nvidii trafią na pole bitwy, bo najnowsze informacje od InformNapalm zdradziły, że rosyjski producent dronów Albatros wykorzystuje mikrokomputery serii Jetson firmy NVIDIA w swoich nowych dronach Albatros M5. Nie są to byle sprzęty, bo te właśnie komputery są na tyle potężne i wszechstronne, że najpewniej umożliwiają w ogóle działanie mechanizmów SI we wspomnianych bezzałogowcach.

Nie jest to jednak afera z rodzaju tych, że NVIDIA zaczęła wspierać Rosjan niedawno. Wymiana dokumentów i wiadomości między tymi firmami trwa już od dawna i wszystko wskazuje na to, że ich współpraca trwa już od co najmniej 2016 roku. Jednak partnerstwo to przetrwało mimo napięć geopolitycznych, a w tym aneksji Krymu przez Rosję i nałożonych sankcji. Trwa to zresztą do dziś, bo 26 lutego starszy menedżer w dziale rozwoju biznesu korporacyjnego, niejaki Anton Dzhoraev, zaprosił rosyjską firmę Albatros na konferencję NVIDIA GTC 2024.

E-mail sugerował również zaproszenie studentów z Politechniki Alabuga, która jest zaangażowana w montaż dronów, co potwierdza, że Dzhoraev doskonale wie, do czego Rosjanie wykorzystują technologię Nvidii. Do tej pory przedstawiciele firmy NVIDIA nie skomentowali swojej współpracy z Albatros.