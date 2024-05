USA zwiększają tempo. Trzy miliardy na hipersoniczne niszczyciele

Prawie 3 mld złotych na stole, czyli najnowszy kontrakt na hipersoniczne pociski LRHW

System LRHW będzie dla USA zbrojeniową rewolucją, bo wprowadzi do użytku nową klasę ultraszybkich pocisków manewrujących dalekiego zasięgu, które będą wystrzeliwane z mobilnych platform naziemnych. Mowa tutaj o pociskach hipersonicznych, których charakterystyka lotu, prędkość powyżej 5 Mach i możliwość lotu poza zasięgiem systemów obrony, bo w górnych warstwach atmosfery, sprawiają ogromne problemy nawet najbardziej zaawansowanym systemom przeciwlotniczym. W połączeniu ze znacznym zasięgiem takie pociski stanowią broń wręcz odstraszającą, która może zmieść z powierzchni ziemi kluczowe obiekty bez większego ryzyka zestrzelenia.

Historia LRHW nie zaczęła się jednak ledwie wczoraj. W 2021 roku Lockheed Martin dostarczył Armii USA pierwszą baterię LRHW, znaną jako Dark Eagle, która to została wyposażona w hipersoniczny pocisk szybujący o zasięgu 2776 km i prędkości rzędu aż 6115 km/h (dziś wspomina się o aż 17 Mach). Dziś wiemy, że każda bateria LRHW składa się z trzech głównych elementów, bo pojazdu wsparcia, pojazdu będącego centrum dowodzenia i czterech wyrzutni (TEL – Transporter Erector Launcher), z czego każda z nich jest wyposażona w dwa kanistry (AUR+C All Up Round Plus Canister) na pociski.

Do tej pory LRHW przeszedł pomyślne testy, a w tym rozmieszczenie podczas ćwiczenia Thunderbolt Strike, gdzie wystrzelony pocisk pokonał prawie 5000 km z Waszyngtonu do Cape Canaveral na Florydzie. W ogólnym rozrachunku ten system reprezentuje krok naprzód w technologii hipersonicznej, dostarczając Armii USA potężne narzędzie do precyzyjnych uderzeń z niespotykaną prędkością i na niespotykane odległości.

Najnowszy kontrakt udzielony firmie Lockheed Martin, który podkreśla strategiczne znaczenie broni hipersonicznych w utrzymaniu konkurencyjnej przewagi w zakresie obrony narodowej, obejmuje nie tylko rozwój systemu wyposażenia baterii. Dotyczy też wsparcia w zakresie inżynierii oprogramowania, rozwiązań logistycznych oraz testów lotniczych, a związane z tym wszystkim prace mają zostać zakończone do 28 lutego 2028 roku. Wiemy też, że Marynarka Wojenna USA zamierza nabyć wariant pocisku wystrzeliwany z okrętów w ramach programu Intermediate-Range Conventional Prompt Strike (IRCPS) do 2025 roku (typ Zumwalt), a później na swoich okrętach podwodnych typu Virginia Block V w 2028 roku.

