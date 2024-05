Rewolucyjna taśma Polaka przetrzyma najgorsze. Branża fotowoltaiki już zaciera ręce

Zespół naukowców pod kierownictwem dra inż. Adriana Krzysztofa Antosika z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT) w Szczecinie stworzył samoprzylepną taśmę o właściwościach biobójczych – dowiadujemy się z komunikatu uczelni na Facebooku. Innowacyjny wynalazek można wykorzystać w kilku branżach, od przemysłu ciężkiego, po motoryzacyjny, ciepłownictwo, czy nawet kosmonautykę.

Opracowana taśma łączy w sobie dwie bardzo potrzebne cechy w dzisiejszym świecie: odporność na wysokie temperatury rzędu 300 st. C oraz właściwości biobójcze. To drugie gwarantuje specjalnie nośnik taśmy zawierający olejki eteryczne. Natomiast wytrzymałość na gorąco zapewnia klej wykonany na bazie silikonu.

Naukowcy ze Szczecina opracowali specjalistyczną taśmę samoprzylepną, która łączy właściwości biobójcze z wysoką odpornością na temperatury rzędu 300 st. C / źródło: Aurelia Kołodziej/ZUT, materiały prasowe

Taśma samoprzylepna z właściwościami biobójczymi i wysoką termoodpornością

Elastyczność taśmy pozwala na szerokie jej zastosowanie w praktyce. Zarówno możemy ją wykorzystać w samochodach, jak i chłodniach, garderobach, w pomieszczeniach szpitalnych i laboratoryjnych. Co ciekawe, zdaniem twórców nadaje się ona również do wykorzystania w fotowoltaice.

Dr inż. Antosik w rozmowie z PAP mówi: „Przy fotowoltaice największym mankamentem jest to, że kiedy świeci piękne słonce, to spada wydajność instalacji. Chłodzi się ją, montując pod spodem rurki z cieczą. I żeby woda nie kwitła, powinniśmy do montażu zastosować właśnie taką taśmę. Dzięki termoodporności taśma jest trwała.”

W tym momencie zostały zgłoszone trzy patenty przez 36-letniego naukowca ze Szczecina. Jeden dotyczy taśmy wyłącznie o właściwościach biobójczych, drugi – taśmy odpornej na wysokie temperatury, a trzecie – taśmy łączącej jedną i drugą cechę. Badacze przekonują, że jeszcze nikt na świecie nie opracował czegoś takiego. Obecnie trwają rozmowy naukowców z przedstawicielami polskich firm zainteresowanych wykorzystaniem taśmy.

Prace badawcze nad taśmą były prowadzone w ramach projektu “Samoprzylepne kleje silikonowe do zastosowań specjalnych (SPECSIL)” finansowanego z programu LIDER, którego operatorem jest Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wartość dofinansowania wynosiła 1,5 miliona złotych, a projekt trwa od stycznia 2021 roku do początku lipca 2024 roku.