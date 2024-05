Lotnictwo i motoryzacja przeżyją szok. Polak stworzył przełomową ochronę na uderzenia

Adrian Lipkowski z Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa zajął I miejsce w konkursie Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych na najlepszą pracę dyplomową. Dotyczyła ona produkcji absorberów energii uderzenia z użyciem kompozytu węglowego o spoiwie termoplastycznym – dowiadujemy się z komunikatu prasowego instytutu.

Czytaj też: Naddźwiękowe uderzenia im niestraszne. Powstały materiały o wyjątkowej odporności

Absorbery energii służą w pojazdach do ograniczania skutków zderzenia. Mogą one być montowane w pojazdach samochodowych, samolotach czy pociągach. Wynalazek młodego naukowca posiada wiele zalet, które sprawiają, że można go wykorzystać w projektowaniu foteli lotniczych, podłóg samolotów czy podwozia oraz w samochodowych skrzyniach zderzeniowych.

Konstrukcja absorbera energii uderzenia podczas testów / źródło: Łukasiewicz, informacja prasowa

Absorber energii uderzenia opracowane przez młodego adepta nauki i technologii

Krzysztof Pieńkowski w Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych nie szczędzi słów pochwały w recenzji pracy dyplomowej. Jego zdaniem wykonanie absorberów energii z kompozytów termoplastycznych sprawi, że będą one znacznie lżejsze niż znane w branży absorbery hydrauliczne czy tarciowe. „Powoduje to zmniejszenie ciężaru obiektu biorącego udział w zderzeniu, co dodatkowo zmniejsza jego energię kinetyczną” – komentuje.

Czytaj też: Znaczące źródło energii w rękach Polaków. Potrzebna im będzie tylko grawitacja

Prace badawcze Adriana Lipkowskiego prowadzone były w ramach projektu absorbera energii zderzenia czołowego dla pojazdu osobowego (CRASH-BOX), które sfinansowało Centrum Łukasiewicz – czytamy w prasówce. Liderem konsorcjum był Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji specjalizujący się w technologiach kompozytowych, a eksperci z Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa opracowali rozwiązanie bazujące na kompozytach termoplastycznych.

Czytaj też: Dzieło Polaków ujrzało światło dzienne. Ten silnik nie jest ani na benzynę, ani na prąd

Wśród zalet nowego absorbera energii wymieniono już mniejszy ciężar. Warto dodać, że urządzenie jest zbudowane z materiału nadającego się do recyklingu. Można go produkować szybko i tanio, z uwagi na dostępność surowców. Co ważne, konstrukcję da się dopasować do konkretnego zastosowania i jest ona odporna na korozję.