Rosja bez szans. NATO ma nowy plan na wojskową dominację, a Polska będzie w tym arcyważna

NATO zbuduje “Ścianę z Dronów” przeciwko Rosji. Polska będzie w tym kluczowa

W celu wzmocnienia bezpieczeństwa granic członkowie NATO graniczący z Rosją zgodzili się na rozwój “ściany z dronów”, która ma zrobić użytek z zaawansowanych technologii. Ta inicjatywa ma na celu wzmocnić wschodnie granice NATO i przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom oraz nielegalnym akcjom. Wiemy, że obejmie przede wszystkim bezzałogowe statki powietrzne, systemy antydronowe oraz różne technologie nadzoru w celu stworzenia kompleksowego systemu obronnego rozciągającego się od Norwegii po Polskę. Nie jest to oczywiście byle projekt, dlatego do jego realizacji będzie konieczne zapewnienie znacznego finansowania (potencjalnie z Unii Europejskiej) oraz podjęcie licznych współprac z firmami i państwami, które będą tym dotknięte.

Czytaj też: Polska wyda miliard dolarów na powietrzne kolosy. Zyska na tym wojsko i NATO

Pomysł na tego typu linie obrony jest o tyle intrygujący, że pojawia się jako strategiczna odpowiedź na rosnącą potrzebę zwiększenia ochrony przed prowokacjami ze strony wrogich państw, a przede wszystkim Rosji oraz Białorusi, z których to terenów Rosja korzysta bez żadnych oporów. Kraje uczestniczące w zapowiedzianym projekcie to Finlandia, Norwegia, Polska oraz pozostałe państwa bałtyckie, które bezpośrednio graniczą z Rosją. Najważniejszym elementem takiego projektu będą przede wszystkim drony obserwacyjne oraz systemy przeciwdziałające dronom wroga.

Czytaj też: Tworzą potężny europejski czołg przyszłości. Polska odegra w tym ważną rolę

Minister spraw wewnętrznych Estonii, Lauri Laanemets podkreślił już znaczenie pokrycia całej wschodniej granicy technologią zdolną do wykrywania i neutralizacji dronów, a to szczególnie wokół większych miast. Ta zdolność jest postrzegana jako kluczowa zarówno dla odstraszania, jak i przeciwdziałania działaniom wpływowym Rosji. Argumentuje to słowami, że państwo “musi być coraz bardziej przygotowane na sytuacje, w których Rosja będzie próbowała zakłócać życie jego mieszkańców za pomocą dronów, ponieważ [przez rozwój technologiczny w zakresie maszyn lotniczych i dronów – dop. red.] coraz łatwiej jest się dostać na terytorium Estonii”.

Polski dron Warmate

Czytaj też: Polska pobiła świat. Obejrzyj nowe potężne uzbrojenie w akcji

Aktualnie jednak nie wiemy nic a nic na temat tego, jak taka “ściana z dronów i przeciwko dronom” będzie wyglądać i co dokładnie obejmie. Pewne jest jednak, że jeśli już padną konkrety, Polska będzie jednym z najważniejszych krajów w realizacji tego planu, patrząc na naszą wschodnią granicę. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że zamiast uzależniać się od sprzętów z zagranicy, to polskie firmy będą miały wiele do powiedzenia w zakresie sprzętu do realizacji tego planu, bo dzięki m.in. WB Electronics, nie musimy wstydzić się naszego “krajowego zaawansowania dronowego”.