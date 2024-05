Pokazali lotnicze arcydzieło. Tym samolotem Amerykanie zdominują świat

Lotnictwo USA udostępniło pierwsze oficjalne zdjęcia bombowca B-21 Raider w locie

W grudniu 2022 roku bombowiec B-21 Raider doczekał się oficjalnej prezentacji. Wtedy właśnie poznaliśmy szczegóły na temat tego, jak będzie przechodził proces jego wdrażania na służbę i dowiedzieliśmy się, że rok 2023 będzie upływał pod znakiem jego testów i rzeczywiście wtedy fabryka nie tylko budowała kolejne egzemplarze testowe, ale też zabierała je np. testy po płycie lotniska. Jednak to 10 listopada 2023 roku miał miejsce test najważniejszy, bo opóźniony względem pierwotnych szacunków o rok pierwszy lot bombowca B-21 Raider.

Czytaj też: Rewolucja w lotnictwie USA. Ten samolot odmieni każdą misję wojskową

Od tamtej pory dostawaliśmy na temat tego samolotu jedynie zbitki mniej lub bardziej oficjalnych informacji, ale tak oto dziś wreszcie doczekaliśmy się trzech wyjątkowych zdjęć z fazy testowej B-21 Raider. Pamiętajmy, że jest to bombowiec nowej generacji, który będzie przerażać wrogów swoją precyzją oraz zaawansowanymi technikami stealth, zapewniającymi mu niewrażliwość na wrogie radary. Jego wyjątkowość będzie również sprowadzała się do wszechstronności i elastyczności, potęgującej tylko rzeczywisty potencjał tego nowoczesnego zwiastuna nuklearnej zagłady. Głównym zadaniem B-21 Raider będzie bowiem zrzucanie atomówek, kiedy zajdzie taka konieczność.

Zaprojektowany przez Northrop Grumman bombowiec B-21 Raider waży imponujące 31750 kg, a jego rozpiętość skrzydeł wynosi aż 40 metrów i choć na powyższych zdjęciach sprawia wrażenie dosyć niepozornego, to w praktyce będzie mógł siać zniszczenie (i nie tylko) na lewo i prawo. Pomijając jednak jego potencjał, o którym możecie poczytać tutaj, warto zwrócić szczególną uwagę na to, że te zdjęcia ujawniają kilka kluczowych cech konstrukcyjnych B-21.

Czytaj też: Samoloty na pokładzie Fujian. Chiny sprawdzają swój diament wśród okrętów

Ostrzejszy nos i konstrukcja kadłuba typu stealth rzuca się nam w oczy od razu, ale w tej akurat kwestii warto zwrócić uwagę na pokrywy na podwoziu, które dodatkowo zwiększają potencjał stealth tego samolotu. Nieco tajemniczym elementem może wydawać się otwarta klapa na górnej powierzchni, ale najpewniej jest to wlot dla pomocniczego silnika, podczas gdy te główne znajdują się idealnie po bokach kabiny B-21 Raider. Jeśli z kolei intryguje was charakterystyczna czerwona rurka na zdjęciu podczas lotu, to nie jest to żaden zaawansowany czujnik do zadań bojowych, a osprzęt do zbierania danych podczas lotów testowych.

Czytaj też: Marynarka USA dozbraja samoloty i niszczyciele. Potężne systemy i pociski zwiększą ich obronę

B-21 Raider jest zaprojektowany tak, aby najpierw uzupełnić, a ostatecznie zastąpić starzejącą się flotę bombowców B-1, B-2 i B-52. Aktualnie Siły Powietrzne USA planują, aby B-21 wszedł do służby do połowy lat 20. XXI wieku i powstał w nakładzie przynajmniej 100 egzemplarzy.