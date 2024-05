Ten program zrewolucjonizuje wojsko USA. Niszczycielski dron stał się jego twarzą

Switchblade 600 to pierwszy dron w programie Replicator ogłoszonym przez Pentagonu

W zeszłym roku Pentagon ogłosił światu swój wielki plan na zyskanie wojskowej przewagi nad potencjalnymi rywalami, a zwłaszcza Chinami. Program Replicator ma jasny cel – wykorzystać zaawansowaną technologię, innowacje w zakresie sprzętów wojskowych i szerokie, a na dodatek szybkie możliwości wdrożenia nowych sprzętów bojowych, aby zwiększyć potęgę wojska. Ma oprzeć się na amerykańskim potencjale przemysłowym i sprowadzi się do zapewnienia żołnierzom tysięcy dronów do działań bojowych.

Czytaj też: Tomahawki zaczną latać, jak szalone. USA pokazały sprzęt do siania pogromu

Jak wynika z wcześniejszych założeń, te drony mają być “małe, inteligentne i tanie”, a do tego wpisywać się w amerykańską strategię polegającą nie tylko na dorównaniu wrogom w zakresie liczności uzbrojenia, ale także na uzyskaniu przez nich strategicznej przewagi. Najwyraźniej wszystko to jest w zasięgu drona kamikadze Switchblade 600, który stał się oficjalnie pierwszą bronią, podlegającą pod program Replicator.

Historia dronów Switchblade sięga lat 10. obecnego wieku i jest bezpośrednio powiązana z konfliktem, jaki USA prowadziło w Afganistanie. Ten rodzaj amunicji krążącej narodził się z potrzeby, a nie przypadku, kiedy to w 2011 roku firma AeroVironment zyskała kontrakt o wartości 4,9 mln dolarów na szybkie wprowadzenie Switchblade do użytku przez oddziały Armii USA w Afganistanie. Rok później ten kontrakt rozszerzono o kolejne zamówienie i 5,1 mln dolarów. Tak oto dano początek legendarnym dronom kamikadze.

Czytaj też: Armia USA pokazała przepis na lądową dominację. Oto nowy M2A4E1 Bradley

Switchblade 600 waży 15 kilogramy, jego rozmiary zamykają się w 130 cm długości i 15 cm średnicy. W maksymalnie 40-minutowym locie może pokonać do 40 kilometrów, rozwijając prędkość maksymalną do 113 km/h przy locie i 185 km/h przy nurkowaniu na cel. Jego głowica wybuchowa jest podobna do tej, którą stosuje się w przeciwpancernych pociskach kierowanych Javelin, czyli tych znanych ze swojej skuteczności w unieszkodliwianiu celów opancerzonych.

Czytaj też: Ten pocisk odmieni śmigłowce AH-1Z Viper. Marines USA utrzymywali go w sekrecie

Innymi słowy, jako że Switchblade 600 jest od dawna wręcz twarzą bezzałogowców bojowych Armii USA, teraz jego pozycja zostanie raz na zawsze ugruntowana. Nie oznacza to jednak, że wysiłki co do programu Replicator skończą się na tym dronie, bo początkowa faza tego programu obejmuje także rozwój bezzałogowych pojazdów nawodnych i systemów przeciwdziałających bezzałogowym systemom powietrznym. Aktualnie nic nie wiadomo na ich temat, ale pewne jest, że finansowanie tych nowych technologii wzmocni jednocześnie program Armii Low Altitude Stalking and Strike Ordnance (LASSO).