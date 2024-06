Apple szykuje nową aplikację. Pomoże w zwiększeniu bezpieczeństwa na iPhone’ach

Apple szykuje własnego menedżera haseł

Jeśli chodzi o kwestie prywatności i bezpieczeństwa, to iOS mocno góruje nad Androidem. Apple dba o to, by posiadacze iPhone’ów czuli się bezpieczni, niezależnie od tego, czy pobierają aplikacje, korzystają z płatności, przeglądają strony internetowe lub zapisują w pamięci telefonu ważne dane. Oczywiście zabezpieczenia producenta nie są idealne, dlatego istotne jest, by sami użytkownicy także mieli na uwadze własne dobro, zwłaszcza w sytuacjach, gdy konieczne jest wymyślanie, a potem również wprowadzanie haseł do różnych kont.

Zapewne każdy wie, jakie są zasady tworzenia bezpiecznego hasła. Odpowiednio długi, skomplikowany i unikalny ciąg znaków to podstawa, która pomaga nam zabezpieczyć się przed cyberprzestępcami. Problem w tym, że o ile teoria jest wszem wobec znana, o tyle z jej wykorzystaniem w praktyce bywa różnie. Nie oszukujmy się, często po prostu nie chce nam się wymyślać skomplikowanych haseł, a potem jeszcze ich zapamiętywać, zwłaszcza kiedy mowa o kilkunastu różnych hasłach.

W tym właśnie celu powstał menadżer haseł, czyli narzędzie, które zadaniem jest nie tylko zapamiętywanie i przechowywanie w bezpieczny sposób naszych danych logowania, ale też wymyślanie unikalnych i bardzo skomplikowanych haseł. Na rynku znajdziemy mnogość tego typu programów, które dodatkowo oferują różne inne funkcje. Google od dawna ma takie rozwiązanie w swojej ofercie i trochę dziwne było, iż Apple takiej aplikacji nie oferuje. Na szczęście ma się to zmienić w nadchodzącym iOS 18.

Jak donosi Mark Gurman z Bloomberga, już 10 czerwca Apple zaprezentuje nową aplikację Passwords, która wzbogaci jego portfolio, przy jednoczesnym zapewnieniu dodatkowej warstwy bezpieczeństwa właścicielom iPhone’ów, ale nie tylko. Menedżer haseł będzie oczywiście dostępny też na innych systemach operacyjnych giganta, byśmy mogli bez problemu korzystać z haseł na każdym posiadanym urządzeniu Apple’a. Zgodnie z informacjami, apka Passwords będzie obsługiwana przez pęk kluczy iCloud, który automatycznie uzupełnia nazwy użytkowników, hasła, dane kart kredytowych i inne wrażliwe informacje w różnych aplikacjach, witrynach i urządzeniach. Narzędzie będzie wyświetlać listę loginów na różnych platformach i rozdzielać je na różne kategorie. Kategorie te obejmują konta, sieci Wi-Fi i klucze. Dane mogą być automatycznie uzupełniane także podczas odwiedzania aplikacji i stron internetowych.

Jasne, można przecież powiedzieć, że na rynku mamy istne zatrzęsienie podobnych aplikacji, jednak to sytuacja dość podobna do tej z Menedżerem haseł Google, wbudowanym m.in. w przeglądarkę Chrome. Narzędzie jest dostępne na wyciągniecie ręki, nie trzeba niczego dodatkowo pobierać, a jeśli mamy smartfona z Androidem, to korzystanie z niego przychodzi właściwie automatycznie. Podobnie będzie z Apple Passwords. Aplikacja powinna zachęcić do większej dbałości o bezpieczeństwo cyfrowe wszystkich tych, którzy do tej pory mniej się tym interesowali. Jednocześnie to kolejna okazja dla giganta z Cupertino do rywalizacji z innymi firmami oferującymi tego typu usługi.