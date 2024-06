Partner Apple usprawnił akumulatory. Stały się 100-krotnie wydajniejsze

Te ostatnie zyskały bowiem zdecydowanie zwiększoną gęstość energii, która jest obecnie aż 100-krotnie wyższa niż przedtem. Wykonany przez japońskich naukowców wariant mógłby znaleźć zastosowanie chociażby w kontekście urządzeń podłączonych do tzw. Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things).

Według przedstawicieli TDK wdrożenie tej nowej technologii pozwoliło na osiągnięcie gęstości energii wynoszącej 1000 Wh/l. Jest to wynik około 100-krotnie lepszy od notowanych w przypadku dotychczas produkowanych przez tę firmę akumulatorów ze stałym elektrolitem. W konsekwencji powinna poprawić się wydajność i żywotność urządzeń elektronicznych wyposażonych w te elementy.

Akumulatory ze stałym elektrolitem produkowane przez TDK mają stanowić odpowiedź na konieczność odchodzenia od baterii jednorazowego użytku

Zastosowania obejmują całą gamę instrumentów, takich jak chociażby smartwatche, aparaty słuchowe czy bezprzewodowe słuchawki. Może to być szczególnie popularne rozwiązanie ze względu na wymogi nakładane przez władze Unii Europejskiej, odnoszące się do konieczności wycofywania z obiegu baterii jednorazowego użytku. W ich miejsce mają wchodzić odpowiedniki przystosowane do wielokrotnego ładowania.

Stały elektrolit wykorzystywany w procesie produkcyjnym powstał na bazie tlenku i anod ze stopu litu. Jego wdrożenie powinno przełożyć się przy okazji na wzrost stopnia bezpieczeństwa produkowanych akumulatorów. Poza tym na uwagę zasługuje technologia laminowania wielowarstwowego oraz procesy przekładające się na podwyższoną trwałość i wydajność.

Biorąc pod uwagę współpracę TDK z Apple, możemy spodziewać się wykorzystywania takich baterii w produktach tej niezwykle popularnej firmy. Zanim tak się jednak stanie może minąć nieco czasu, gdyż do uruchomienia masowej produkcji nowych akumulatorów potrzeba jeszcze dopracowania całego procesu. Poza tym naukowcy będą chcieli w międzyczasie poprawić pojemność swoich urządzeń, w czym ma pomóc wspomniana technologia laminowania wielowarstwowego.