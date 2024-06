To wcale nie lotniskowiec. Chiny budują gigantyczny okręt wojenny w zupełnie innym celu

Okręt Typu 076 ustanawia nowe standardy w chińskiej flocie

Chiny od lat rozwijają potęgę swojej marynarki wojennej, czego najnowszym przykładem jest nowy okręt Typu 076, który aktualnie dopiero co nabiera kształtu, ale nawet mimo tak wczesnego etapu produkcyjnego, przyciąga ogrom uwagi. Trudno się temu dziwić, bo ten okręt ma na nowo zdefiniować zdolności i zakres operacyjny chińskiej floty, czyniąc ją potencjalnie znaczącym graczem zarówno w regionalnej, jak i globalnej dynamice morskiej.

Jedną z najbardziej uderzających cech tego nowego okrętu jest jego znaczna szerokość, która zapewnia rozległy pokład lotniczy, mogący wspierać różnorodne operacje powietrzne. Pamiętajmy jednak, że to wcale nie lotniskowiec, a… okręt desantowy. Wyjątkowy okręt desantowy.

Aktualnie chiński okręt desantowy Typu 076 jest budowany w stoczni na wyspie Changxing w Szanghaj, a więc tam, gdzie powstały i ciągle powstają inne okręty desantowe, bo te Typu 075. Trzy z nich są już w służbie, a czwarty jest aktualnie budowany, ale już wkrótce przyćmi ich “starszy brat”. W praktyce bowiem okręt Typu 076 ma około 263 metry długości i prawie 43 metry szerokości, czyli znacznie więcej od wspomnianego starszego typu (239 metrów długości i 32 metry szerokości), choć ciągle mniej od największego lotniskowca Chin, czyli Fujian, który mierzy 316 metrów długości i 84 metry szerokości. Dorównuje tym samym długością USS America, ale przewyższa go znacznie swoją szerokością.

Jeśli te gabaryty nie mówią wam za dużo, to szczególną uwagę powinniście zwrócić na znaczącą szerokość pokładu lotniczego, który to obiecuje ogromną wręcz przestrzeń operacyjną, na której mogą znaleźć się przeróżne maszyny powietrzne. Nie tylko drony, ale nawet pełnowymiarowe samoloty stałopłatowe. Chiny postawiły na prosty projekt, który obejmuje prostokątny pokład lotniczy z potencjalnym miejscem na windę lotniczą po lewej stronie rufy, czyli element całkowicie nieobecny w starszym typie okrętów tej klasy, od której to najpewniej zapożyczy dużą windę w centrum rufy. Wedle wcześniejszych raportów Typ 076 może być również wyposażony w elektromagnetyczne katapulty i sprzęt do lądowania, co zoptymalizuje go pod kątem skrzydła powietrznego skoncentrowanego na dronach.

Typ 076 jest porównywalny długością do USS America z marynarki wojennej USA, ale jest znacznie szerszy, co czyni go znacznie bardziej wszechstronnym w wysyłaniu maszyn w przestworza oraz ich odzyskiwaniu. Innymi więc słowy, Chiny zapewnią sobie wyjątkowy okręt do realizowania szeregu przeróżnych misji – od uderzeń morskich, wywiadu, nadzoru i rozpoznania aż po wspieranie większych grup uderzeniowych lotniskowców. Duży pokład lotniczy okrętu może również wspierać operacje pomocy humanitarnej i reagowania na klęski żywiołowe, ale z oczywistych względów to jego potencjał bojowy jest najszerzej analizowany. Wszystkich szczegółów na jego temat ciągle jednak nie znamy, ale w miarę postępu prac, ostateczna konfiguracja Typu 076 prawdopodobnie ujawni więcej na temat jego planowanych ról i zdolności.