FEANIX to broń nowej generacji. Oto jak Diehl Defense chce zdefiniować na nowo pociski bojowe

FEANIX to najnowsza wizja przyszłości technologii rakietowej prosto od Diehl Defense

FEANIX zadebiutował na targach lotniczych ILA w Berlinie i od razu wzbudził ogromne zainteresowanie, choć doczekał się prezentacji wyłącznie w formie modelu. Odpowiadająca za niego firma Diehl Defense określa go mianem “remote carrier”, a więc “zdalnego nośnika”, który powstał po to, aby być możliwie najbardziej adaptacyjny i wszechstronny, bo zdolny do wystrzeliwania z platform powietrznych, lądowych i morskich. Dlatego właśnie FEANIX oznacza Future Effector — Adaptable, Networked, Intelligent, eXpendable (Przyszły Efektor — Adaptacyjny, Sieciowy, Inteligentny, Jednorazowy), czyli w skrócie jednorazowy zaawansowany pocisk nowej generacji, który wedle zapewnień ma potencjał do zdefiniowania na nowo strategii i zdolności bojowych. Ma też być idealnym dodatkiem do owocu programu Future Combat Air System (FCAS), jak i służącego ciągle myśliwca Typhoon.

Projekt FEANIX mierzącego poniżej czterech metrów długości i ważący poniżej 300 kg, kładzie nacisk na techniki stealth (niewykrywalność) i wszechstronność. Jego zasięg ma być wystarczający, aby można było go wystrzeliwać z odległości wystarczającej do uniknięcia kontrataku z obszaru docelowego. Bliższe spojrzenie na niego zdradza również obecność trzech miejsc dla czujników elektrooptycznych i na podczerwień, wysuwane skrzydła oraz konfigurację ogona, który obejmuje pojedynczy dolny statecznik i stabilizatory poziome, co przyczynia się do jego aerodynamicznej efektywności.

Diehl Defense w swoim ogłoszeniu podkreśla również modułową konstrukcję FEANIX, która umożliwia montowanie przeróżnych ładunków (niekinetyczne wersje do przeprowadzania operacji wywiadu, nadzoru i rozpoznania czy ładunki do działań wojny elektronicznej) oraz typów głowic bojowych. W tym pocisku ważny jest też opłacalny projekt, który ma umożliwić rozmieszczanie go w dużej liczbie przy niewygórowanych kosztach realizacyjnych. Na tym jednak wyjątkowość FEANIX się nie kończy i to nawet pomijając przyzwoity zasięg około 480 km czy obecność silnika turboodrzutowego, który umożliwia lot z poddźwiękowymi prędkościami zależnie od profilu lotu i warunków startu.

Pocisk FEANIX ma również wykazywać zaawansowane zdolności sieciowe i rojowe, dzięki którym będzie mógł działać autonomicznie i niezależnie od systemu nośnika, bo tak się składa, że będzie mógł być wystrzeliwany nie tylko w powietrzu, ale też z platform naziemnych i nawodnych. Jednocześnie firma dąży do tego, aby FEANIX był operacyjny na długo przed okresem realizacji programów europejskich myśliwców nowej generacji i chce wprowadzić go na służbę w latach 30. XXI wieku. Z roku na rok będziemy zapewne dowiadywać się o kolejnych szczegółach tych pocisków.