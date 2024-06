Pocisk Rudram-II wystrzelony z Su-30. Indie budują militarną potęgę

Indie pomyślnie przetestowały pocisk powietrze-ziemia Rudram-II

Ministerstwo Obrony Indii (MoD) ogłosiło, że ostatni test nowej rodzimej broni odbył się 29 maja u wybrzeży stanu Odisha. Wtedy to miał miejsce sprawdzian, który potwierdził zaawansowane możliwości pocisku i tym samym stanowił arcyważny krok w rozwoju technologii obronnych Indii. Trudno się temu dziwić, jako że Rudram-II został zaprezentowany publicznie stosunkowo niedawno, bo na wystawie Defexpo 2022 w Gandhinagar.

W ramach ostatniego testu pocisk Rudram-II został wystrzelony z myśliwca Sukhoi Su-30MKI należącego do Indyjskich Sił Powietrznych. Ministerstwo Obrony oficjalnie potwierdziło, że w ramach tego sprawdzianu Rudram-II spełnił wszystkie cele, co oznacza, że doczekał się pozytywnej weryfikacji swojego systemu napędowego, algorytmu sterowania oraz podsystemu naprowadzania. Zostało to potwierdzone danymi, które zebrano przy użyciu różnych instrumentów śledzących, a w tym systemów elektrooptycznych, radarów i stacji telemetrycznych zlokalizowanych w Chandipur.

Wiemy, że Rudram-II ma zasięg 300-350 km i podczas lotu wykorzystuje silnik rakietowy na paliwo stałe. Jego systemy naprowadzania obejmują nawigację inercyjną oraz satelitarną, a bojowy potencjał sprowadza się do możliwości zwalczania przeróżnych celów naziemnych. Chociaż nie znamy szczegółów co do ceny, gabarytów czy głowicy bojowej, to wedle zapewnień w Rudram-II znalazły się ponoć zaawansowane technologie opracowane przez liczne laboratoria indyjskie, co ma zresztą potwierdzać wysokie wojskowe zaawansowanie technologiczne tegoż kraju.

Wiemy, że Indie opracowują dwie wersje pocisku Rudram-II, bo wariant standardowy i z głowicą radarową, który jest przeznaczony do zwalczania celów emitujących fale radarowe pokroju wrogich radarów. Oba pociski są zaprojektowane do obsługi przez myśliwce takie jak Su-30MKI i Mirage 2000, a w porównaniu z innymi zaawansowanymi pociskami powietrze-ziemia, wypadają bardzo korzystnie, znacznie przewyższając oryginalny pocisk Rudram-II.