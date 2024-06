iOS 18 wprowadzi nowe limity ładowania dla Waszych iPhone’ów

Apple ulepszy w iOS 18 wiele rzeczy, w tym także limity ładowania

Apple wczoraj nie tylko ogłosił iOS 18 oraz inne systemu, ale też od razu udostępnił je deweloperom. Dzięki temu możemy przyjrzeć się bliżej ulepszeniom, którym niekoniecznie poświęcono czas podczas konferencji, a jednak zasługują na naszą uwagę. Gigant z Cupertino od dłuższego już czasu stara się dostarczać użytkownikom iPhone’ów nowe funkcje skupione na lepszym zarządzaniu baterią, co ma przekładać się na wydłużenie jej żywotności. Są to jedne z tych zmian, które może nie powalają na kolana i w codziennym użytkowaniu (pozornie) na niewiele się przydają, jednak w ogólnym rozrachunku są bardzo potrzebne, bo właśnie dzięki nim nasz smartfon działa lepiej i dłużej może nam służyć.

Tym razem Apple postanowił wprowadzić większą liczbę limitów ładowania. Funkcja ta została wprowadzona po raz pierwszy w iPhone’ach 14 Pro i ma na celu wydłużenie żywotności baterii poprzez ograniczenie maksymalnego poziomu naładowania baterii do 80% w pewnych sytuacjach. Oferowane są dwa rodzaje limitów ładowania:

Zoptymalizowane ładowanie baterii – wykorzystując algorytmy uczenia maszynowego, analizuje nasze nawyki ładowania i opóźnia ładowanie powyżej 80% do czasu, gdy prawdopodobnie będziemy chcieli użyć iPhone’a. Dzięki temu zmniejsza się czas, przez jaki telefon pozostaje podpięty do ładowania przy w pełni napełnionym ogniwie, a to z kolei spowalnia jego degradację.

Limit 80% – w tej opcji wymuszane jest na urządzeniu ładowanie do 80% i zatrzymanie procesu całkowicie. Dopiero po spadnięciu poziomu naładowania baterii do 75 % ładowanie może być wznowione, ale wciąż nie przekroczy ustalonego limitu.

Właśnie ta druga opcja zostanie w iOS 18 trochę rozszerzona, choć skorzystają z niej jedynie (przynajmniej na razie) posiadacze modeli z serii iPhone 15. Dostaną oni do dyspozycji suwak limitu, gdzie 80% będzie najniższą możliwą do ustawienia wartością. Do wyboru będzie jeszcze 85%, 90%, 95% i 100%.

Stabilny iOS 18 zadebiutuje jesienią tego roku, razem z iPhone’ami 16. Na razie system jest w fazie testów deweloperskich, więc niewykluczone, że Apple zdecyduje się później na rozszerzenie dostępności nowych limitów nie tylko na najnowsze modele, ale też na te starsze, dzięki czemu więcej osób będzie mogło z tej nowości skorzystać. Zwłaszcza że możliwość ustawienia nieco wyższego limitu może być bardzo przydatna w sytuacjach, gdy czeka nas jakaś dalsza podróż, podczas której każdy procent baterii jest na wagę złota.