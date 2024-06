iPad OS dostanie kalkulator! Mniej istotne nowości też znajdziemy

Kalkulator i Math Notes to śmieszna, ale i ważna nowość

Jeśli nie jesteś użytkownikiem iPada to pewnie zastanawiasz się właśnie – co ten gość pisze?! Ale tak, iPady były pozbawione fabrycznej aplikacji kalkulatora, którą znamy choćby z iPhone’ów. Na całe szczęście Apple wprowadza go w rozszerzonej formie.

Przede wszystkim kalkulator jest rozbudowaną aplikacją, która oferuje obsługę wielu funkcji matematycznych i jest na dobrą sprawę kalkulatorem naukowym.

Wraz z kalkulatorem dostaniemy aplikację Math Notes, wbudowaną w Notatnik. To funkcja znana m.in. z podobnej aplikacji dostępnej na tabletach Huawei. To taki kalkulator w formie notatek. Czyli wpisujemy odręcznie działanie matematyczne, a na ekranie pojawia się wynik. Math Notes rozpoznaje nawet bardzo rozbudowane równania, ale też zadania związane np. z obliczaniem kątów.

Rozpoznawanie pisma odręcznego wygląda niepokojąco, ale to może być bardzo przydatna funkcja

Zamiana pisma odręcznego w drukowane to funkcja znana z wielu urządzeń i systemów. A gdyby tak zrobić to w przeciwnym kierunku? Czyli piszecie notatkę odręcznie, następnie wklejacie do niej tekst drukowany, a ten jest zamieniany na tekst pisany i to zapisany Waszym pismem. To właśnie funkcja, która pojawi się w nowym iOS 18 w ramach Smart Script. Brzmi niepokojąco, że urządzenie będzie w stanie odtworzyć nasze pismo, ale z drugiej strony – robi to wrażenie.

Dodatkowo iPad będzie w stanie poprawić błędy w pisowni nawet wtedy, kiedy wprowadzamy tekst odręcznie za pomocą rysika.

Pasek dodatkowych opcji zawsze na ekranie

Aplikacje komputerowe na ogół mają pasek zadań o góry ekranu. W przypadku aplikacji tabletowych takiego rozwiązania nie ma, a jakby nie patrzeć, czasem się przydaje. Dlatego też w iPad OS 18 pojawi się pasek kart. Dzięki niemu będziemy mieć dostęp np. do opcji nawigacyjnych w danej aplikacji. Pasek pojawi się u góry ekranu, ale można będzie też umieścić go w formie paska bocznego, jeśli opcji do wyboru będzie więcej.

iPad OS 18 dostanie funkcje z nowego iOS 18

Do iPada trafią też nowości z iOS. Przeczytacie o nich w tekście Andrzeja.

W dużym skrócie mówimy o możliwości zmiany ułożenia ikon na ekranie głównym, reakcjach na wiadomości w formie emoji, formatowaniu treści wiadomości, nowych funkcjach Galerii czy Game Mode.