Kolejna wielka zmiana w iOS 18. Apple przeprojektuje ważną część systemu

iOS 18 to nie tylko sztuczna inteligencja

Na przestrzeni ostatnich miesięcy dostawaliśmy ogrom doniesień i przecieków, dzięki którym wiemy już, czego powinniśmy się spodziewać po premierze iOS 18. Najnowsza odsłona systemu operacyjnego dla iPhone’ów zaskoczy nas pod wieloma względami, a sztuczna inteligencja to tylko jeden z nich. Ze zrozumiałych względów to na niej najbardziej się skupiamy, w końcu po premierze Galaxy S24, Apple ma bardzo wysoko postawioną poprzeczkę, zarówno ze strony konkurentów, jak i żądnych innowacji klientów. Jednak nie zapominajmy, że na tym nowości się nie skończą. Można wręcz powiedzieć, że to zaledwie początek tego, co wprowadzi do iPhone’ów nowa generacja iOS.

Wiemy, że kilka fajnych zmian dostanie iMessage, najchętniej używany komunikator na smartfonach giganta. Pojawią się tam nowe efekty tekstowe i opcje urozmaicania rozmów. Dużą dla użytkowników nowością będzie też możliwość umieszczania aplikacji w dowolnym miejscu na ekranie, bez konieczności dostosowywania się do siatki aplikacji, której Apple używa od czasu pierwszego iPhone’a. Fani muzyki mogą liczyć na kilka ulepszeń w Apple Music, a na tym nie koniec, bo równie dużo zmieni się w innych popularnych aplikacjach firmy, takich jak Notatki, Poczta, Zdjęcia, Fitness i Kalkulator. Niektóre z tych zmian związane będą ze sztuczną inteligencją, inne mają za zadanie usprawnić ich działanie w inny sposób, często poprzez dodanie czegoś, czego użytkownicy potrzebowali już od dawna.

Chociaż do zapowiedzi iOS 18 zostały tylko cztery dni, to wciąż pojawiają nam się kolejne informacje. Tym razem MacRumors donosi o dużym przeprojektowaniu, jakie czeka Centrum sterowania. W przetestowanej przez Apple’a wersji pojawia się możliwość dostosowywania układu z opcjami zmiany układu elementów sterujących na zasadzie „przeciągnij i upuść”. Obecnie mniejsze elementy sterujące można reorganizować wyłącznie za pomocą aplikacji Ustawienia, byłoby to więc przyjemne usprawnienie.

Pogłoski o przeprojektowaniu Centrum sterowania krążą od lat, ale wszystko wskazuje, że Apple właśnie w tym roku wcieli je w życie. Co ciekawe, niedawno podobnie twierdził Mark Gurman z Bloomberga, a to podnosi wiarygodność tych doniesień. Według Gurmana Apple odświeży aplikację Ustawienia, oferując użytkownikom czystszy, a co za tym idzie również łatwiejszy w obsłudze interfejs i podobne zmiany czekają też Centrum sterowania.

Podczas nadchodzącej konferencji WWDC 2024 Apple zaprezentuje nowe generacje wszystkich swoich systemów operacyjnych, ale to właśnie iOS 18 zbiera najwięcej uwagi. Jestem bardzo ciekawa, ile z tych dotychczasowych plotek ostatecznie się potwierdzi, a ile wyczekiwanych nowości znów pozostanie tylko w sferze marzeń.