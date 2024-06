Mapy Google – 13 sztuczek, które musisz znać

Mapy od Google’a wystartowały 8 lutego 2005, a więc mają już ponad 19 lat. W świecie IT to szmat czasu i nie może dziwić, że przeszły długą ewolucję od prostej usługi po rozbudowane narzędzie, dzięki któremu możemy zwiedzać świat i zaglądać w różne jego zakątki. A jakie ciekawe usługi oferuje teraz?

Mapy Google – zobacz funkcje, o których możesz nie wiedzieć!

Miernik odległości. Czy wiesz, że Mapy Google’a pozwolą Ci zmierzyć dokładną odległość pomiędzy wybranymi punktami? Jeśli chcesz dokonać pomiaru, kliknij na mapie prawym przyciskiem myszki w miejscu, skąd chcesz zacząć pomiar i wybierz opcję “Zmierz odległość”. Następie kliknij na miejscu docelowym i gotowe – masz dokładny wynik. Co ważne, możesz dodać kolejne punkty, dzięki czemu da się stworzyć dłuższą trasę z podziałem na etapy.

Nawigacja. Uruchom aplikację Mapy Google, a następnie w okienku wyszukiwania wpisz miejsce (miasto, ulica, budynek), do którego chcesz się dostać. Możesz także nacisnąć ikonkę mikrofonu, aby użyć wyszukiwania głosowego – po prostu powiedz, gdzie chcesz dotrzeć. Gdy miejsce zostanie znalezione, naciśnij przycisk Trasa. Następnie wybierz Etapy i ruszaj w drogę – Mapy pokierują kolejnymi etapami podróży.

Ale samochód to nie wszystko – Mapy umożliwią Ci również znalezienie połączeń komunikacją publiczną, tras rowerowych, a nawet pieszych. Oczywiście w tym ostatnim przypadku rozsądne są krótkie dystanse, ale jeśli się uprzesz, Mapy pokażą Ci nawet jak dojść spacerkiem do Paryża.

Asystent Google’a pozwala Ci powiedzieć: “OK Google, zabierz mnie do domu”, aby wyświetlona została trasa dojazdu z obecnej lokalizacji pod adres domowy.

Pomoc dla niepełnosprawnych w transporcie publicznym? Żaden problem. Zaplanuj trasę i wybierz ją jako środek transportu. Wejdź w rozwijane menu “Środki transportu” i wybierz opcję “Dostępne dla osób na wózkach”.

Czytaj też: Mapy Google otrzymają trzy nowe funkcje. Dzięki nim letnie wojaże będą przyjemniejsze

Miejsca przy trasie. Jeśli masz już ustaloną trasę, nie musisz ograniczać się do samych wskazówek na drodze, ale również zażyczyć sobie pokazania takich lokalizacji, jak punkty obsługi podróżnych, fast foody, stacje paliw, stacje ładowania i inne. W tym celu kliknij w pasek wyszukiwania “Szukaj miejsce przy trasie”, a następnie wybierz to, co Cię interesuje. I gotowe.

Wybraną trasę można wysłać na telefon lub maila, którego potem otworzysz w telefonie. Dlatego możesz zaplanować trasę przy desktopie, a następnie używać ich na urządzeniu w samochodzie.

Dodawanie parkingu? Tu również żaden problem. W tym celu ustal trasę, a następnie podziel ją na etapy – dotknij “Etapy i parking.” Kliknij “Znajdź parking w pobliżu miejsca docelowego” – i gotowe.

Mapy Google’a dopasowane do Ciebie

Jeśli korzystasz regularnie z Map Google, przy różnych miejscach zaczniesz widzieć Dopasowania. Pokazują one, na ile dane miejsce pasuje do Twoich preferencji. Są one spersonalizowane i z czasem stają się coraz dokładniejsze. Uwzględniają diety i kuchnie (wraz z ich rodzajami), które są wymienione w Twoich preferencjach, zapisane, ocenione i odwiedzone miejsca lub podobne lokalizacje oraz Twoje interakcje z miejscami w Mapach lub wyszukiwarce Google.

Aby zobaczyć dopasowania do swoich preferencji, zaloguj się na konto i włącz Aktywność w internecie i aplikacjach. W jaki sposób? Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Ustawienia, przejdź do Google, a potem Konto Google. Tam wybierz Dane i personalizacja. W sekcji „Zarządzanie aktywnością” kliknij Aktywność w internecie i aplikacjach. Jeśli włączysz tę funkcję, możesz zaznaczyć pole „Uwzględnij historię przeglądania Chrome oraz aktywność na stronach, urządzeniach i w aplikacjach, które używają usług Google”. Gdy to pole jest zaznaczone, możesz określić, czy aktywność w aplikacjach na urządzeniu ma być zapisywana.

Czytaj też: Mapy Google pokażą nam jeszcze więcej informacji. Nie będzie tego zbyt dużo?

Uwaga: niektóre urządzenia mogą mieć więcej ustawień wpływających na sposób zapisywania tej aktywności.

Mapy Google umożliwiają zapamiętywanie lokalizacji. Możesz ustawić adres domowy oraz pracy, aby łatwo nawigować do tych miejsc. Wystarczy, że wpiszesz Dom lub Praca w pole wyszukiwania. Nie musisz już wpisywać całego adresu lub wybierać go z historii. Możesz również oznaczać miejsca, jako Ulubione, takie, które chcesz odwiedzić oraz miejsca oznaczone gwiazdką. Wszystkie te lokalizacje możesz później udostępniać znajomym/rodzinie lub ukryć.

Lubisz nowości? Możesz wykorzystać Mapy Google w celu wyszukania miejsc lub wydarzeń. Wystarczy, że otworzysz kartę Odkrywaj, aby dowiedzieć się o najlepszych restauracjach w pobliżu, nadchodzących wydarzeniach, a także popularnych miejscach, które możesz odwiedzić oraz przeglądać zdjęcia wykonane w pobliżu.