Nie będą wiedzieć, co je trafiło. Nowoczesna broń stanie na straży bezpieczeństwa

Skyjacker przyciągnął sporo uwagi na targach Eurosatory 2024, jako kolejne “lekarstwo na drony”

Na targach Eurosatory 2024 firma Safran Electronics & Defense zaprezentowała system przeciwdronowy Skyjacker, czyli nowoczesne rozwiązanie zaprojektowane do zwalczania rosnącego zagrożenia ze strony dronów zarówno w środowiskach wojskowych, jak i cywilnych. Innowacyjność Skyjacker opiera się na zdolności do spoofingu, która pozwala zmieniać trajektorię lotu drona poprzez symulację sygnałów GNSS (Global Navigation Satellite System), neutralizując w ten sposób potencjalne zagrożenia. Dzięki temu działaniu system jest skuteczny w walce zarówno z pojedynczymi dronami, jak i rojami w środowisku lądowym oraz morskim.

Wspomniana zdolność do spoofingu polega na zastępowaniu “dobrych” sygnałów nawigacji satelitarnej wrogiego drona tymi zmodyfikowanymi, wprowadzając tym samym drona w błąd co do jego rzeczywistej pozycji. W ten sposób Skyjacker zakłóca lub przerywa misję drona, co jest szczególnie cenne w zwalczaniu ataków nasycenia z udziałem wielu dronów oraz pojedynczych dronów sterowanych zdalnie przez operatora. System może działać w zasięgu od 1 do 10 kilometrów, ale to nie jedyna cecha, która go wyróżnia.

Jedną z innych kluczowych cech Skyjacker jest jego modułowa konstrukcja, umożliwiająca dostosowanie systemu do różnych potrzeb operacyjnych. System zawiera jednostkę dowodzenia i kontroli, która zarządza całym systemem oraz jeden lub więcej nadajników spoofingu. Jest kompatybilny z szeroką gamą sensorów i efektorów, bo radarami, laserami, zagłuszaczami komunikacji oraz tradycyjnymi celownikami optoelektronicznymi. Ta modułowość zapewnia, że Skyjacker może być wdrażany w różnych konfiguracjach, zarówno jako jednostka mobilna, jak i zintegrowana z istniejącymi systemami nadzoru i kontroli ognia na pojazdach lądowych lub jednostkach morskich.

Skuteczność systemu została niedawno zademonstrowana na fregacie FREMM marynarki wojennej Francji oraz podczas ćwiczeń niedaleko Paryża w marcu 2024 roku, ale przed Skyjacker jest jeszcze jeden ważny sprawdzian. Safran planuje bowiem wdrożyć ten system podczas Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Będzie to o tyle cenne doświadczenie, że to właśnie dzieło reprezentuje znaczący postęp w technologii obrony przed dronami. Jego unikalna zdolność do spoofingu, modułowa konstrukcja i wszechstronność czynią go skutecznym rozwiązaniem przeciwko rosnącemu zagrożeniu ze strony dronów w różnych środowiskach. Finalnie ten system ma odegrać kluczową rolę w przyszłych operacjach przeciwdronowych, zapewniając zwiększone bezpieczeństwo i efektywność operacyjną.