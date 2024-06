One UI 6.1.1 z kolejnymi funkcjami SI. To nie będzie mała aktualizacja

One UI 6.1.1 przyniesie więcej nowości, niż mogliśmy się spodziewać

Android 15 wszedł w kolejną fazę testów beta, nieuchronnie zbliżając się do premiery stabilnej wersji. To oznacza, że poszczególni producenci powinni być teraz zajęci pracami nad autorskimi interfejsami opartymi o nową wersję systemu Google’a. Tymczasem Samsung szykuje dla swoich urządzeń jeszcze jedną aktualizację. Oczywiście nie jest to niezgodne z harmonogramem, ponieważ przy okazji debiutu nowych składaków, zawsze pojawia się One UI X.1.1, jednak w przeciwieństwie do poprzednich lat, nadchodzący One UI 6.1.1 nie będzie niewielką poprawką, a naprawdę sporą aktualizacją. Jak można było się też spodziewać – skupioną na Galaxy AI.

Wprowadzone w styczniu funkcje sztucznej inteligencji trafią też na pokład Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6. Oba urządzenia dostaną interfejs odpowiednio zoptymalizowany pod kątem składanych smartfonów, by ich przyszli posiadacze mogli jeszcze lepiej wykorzystywać potencjał drzemiący w tych modelach. Oprócz tych raczej typowych dostosowań, aktualizacja przyniesie też nowości w zakresie Galaxy AI, które trafią także do pozostałych kwalifikujących się do tego smartfonów producenta.

Zgodnie z tym, co ogłosił sam Samsung, funkcja Tłumaczenia na żywo doczeka się rozbudowania. Południowokoreański gigant chce, by działała ona nie tylko w natywnej aplikacji do rozmów, ale też w komunikatorach innych firm. Dzięki temu będziemy mogli korzystać z tłumaczeń w czasie rzeczywistym w jeszcze większym stopniu. Funkcja ta zostanie zintegrowana z firmowym modelem tłumaczenia języków AI na urządzeniu,

Ponadto One UI 6.1.1 przyniesie nowe funkcje Wideo AI, związane z nagrywaniem i edycją wideo, wspomagane przez sztuczną inteligencję oraz „Graffiti AI”, nowość dla urządzeń obsługujących rysik S Pen. O tym narzędziu nie wiemy zbyt wiele, ale można się domyślać, że pozwoli ono na zmianę pisma odręcznego na stylizowany tekst nawiązujący do graffiti. Najnowszy przeciek wskazuje, że to wciąż nie koniec ulepszeń, bo Samsung doda też coś, co pomoże w robieniu lepszych zdjęć.

Jak donosi znany leaker, Ice Universe, aktualizacja wprowadzi na smartfony Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 i Galaxy S24 (co do reszty modeli nie mamy pewności), możliwość wykorzystywania sztucznej inteligencji do „malowania” robionych przez nas zdjęć portretowych w różnych stylach. I tutaj zabrakło szczegółów, jednak wydaje się, że chodzi o wspomaganie użytkowników w kreatywnym przerabianiu własnych zdjęć tak, by wyglądały, jakby zostały wykonane w stylu ulubionego autora lub epoki.

Chociaż One UI 6.1.1 zapowiada się świetnie, to niestety tak duża aktualizacja ma też swoje wady. Zgodnie z tym, co mówią plotki, Samsung będzie musiał z tego powodu opóźnić wydanie One UI 7, a co za tym idzie, użytkownicy dłużej poczekają na Androida 15. Zamiast w październiku, kolejna wersja nakładki pojawi się w listopadzie lub nawet w grudniu tego roku.