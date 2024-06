Nowa wersja One UI Watch dostępna. Na razie trwają testy, ale ulepszeń i tak jest sporo

One UI 6 Watch udostępniony pierwszym testerom

Południowokoreański gigant oficjalnie udostępnił użytkownikom Galaxy Watch 6 pierwszą wersję beta One UI 6 Watch. Na razie jest ona dostępna tylko dla modelu podstawowego, ale Samsung już zapowiedział, że to kwestia czasu, aż właściciele pozostałych smartwatchy będą mogli ją wypróbować. No, nie wszyscy, bo istnieje jeszcze jedno ograniczenie, tym razem związane z lokalizacją. Wersja beta jest możliwa do pobrania tylko w USA i Korei. Trudno powiedzieć, kiedy pozostałe regiony uzyskają do niej dostęp.

Choć nie możemy jeszcze wypróbować One UI 6 Watch, to możemy już zapoznać się z nowościami, jakie przyniesie. System zadebiutuje oczywiście w nadchodzącej serii Galaxy Watch 7, więc osoby, które będą chciały kupić te zegarki, już wcześniej będą wiedzieć, z jakich ulepszeń skorzystają. Wiele wprowadzonych przez producenta zmian obejmuje analizę snu – funkcja ta stanie się bardziej szczegółowa i rozbudowana, również śledzenie poziomu energii w ciągu dnia będzie przydatnym dodatkiem, zwłaszcza że jest to jedna z nowości obsługiwanych przez Galaxy AI.

Kolejną nowością jest gest podwójnego uszczypnięcia, który pozwala wybrać określone funkcje w systemie operacyjnym. Można też używać tego gestu do przewijania powiadomień, wyłączania alarmów i innych rzeczy. Jeśli możemy z niego skorzystać, to na przycisku dowolnej aplikacji pojawi się ikonka palca.

Dla miłośników gestów uniwersalnych też coś się pojawi. O ile wcześniej konieczne było wybranie opcji lub przycisku na zegarku, aby prawidłowo zainicjować gest, o tyle w nowej wersji oprogramowania zostaną podświetlone niektóre zalecane działania. By szybko dostać się do najważniejszych aplikacji, wystarczy dotknąć dolnej części tarczy zegarka, by zobaczyć, jakie aktywne aplikacje działają w tle. Ponadto ustawienia powiadomień będzie można dostosowywać z poziomu zegarka, bez aplikacji Galaxy Wearable. To spore ułatwienie, bo użytkownicy będą mogli ustawić, które aplikacji wysyłają powiadomienia na telefon i zegarek, bez sięgania po smartfona.

Co ciekawe, na razie jedyną funkcją, na którą ma wpływ Galaxy AI wydaje się być śledzenie kondycji. Nowy wynik Samsung Health pokazuje naszą gotowość fizyczną i psychiczną na podstawie snu i aktywności fizycznej. Jeśli wynik energetyczny jest niski, najlepiej jest odpocząć. Jeśli zaś jest wysoki, warto spróbować trochę więcej poćwiczyć, by wykorzystać ten stan. Galaxy AI zapewnia spersonalizowane spostrzeżenia i motywację, aby utrzymać nas w świetnej kondycji.

Z takich mniejszych nowości, One UI 6 Watch wprowadzi nową domyślną czcionkę o bardziej stylowym i nowoczesnym wyglądzie, możliwość zapisywania obrazów dołączonych do wiadomości na zegarku, dodawania najczęściej używanych emotikon do ulubionych, a także możliwość ograniczania funkcji związanych ze zdrowiem, gdy włączona jest opcja Oszczędzanie baterii.

Można się spodziewać, że te zmiany i ulepszenia nie są jedynymi, jakie Samsung przygotował, a pełnię możliwości One UI 6 Watch, opartego na Wear OS 5, poznamy podczas premiery Galaxy Watch 7, która ma nastąpić już na początku lipca.