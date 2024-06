Nowy OnePlus Watch to nie kolejna generacja, a lekkie ulepszenie

To nie OnePlus Watch 3 a OnePlus Watch 2R. Co o nim wiemy?

Trochę nas niedawne przecieki zdziwiły. W pewnym momencie pojawiły się wzmianki, że powstaje OnePlus Watch 3. Urządzenie pojawiło się w bazie Bureau of Indian Standards (BIS) i TUV Rheinland, a potem również w bazie danych certyfikacyjnych Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych (MIIT) w Chinach. Zwykle, gdy sprzęt przechodzi tyle certyfikacji, jest to jasna wskazówka co do jego rychłej premiery. Normalnie zapewne byśmy się ucieszyli, ale tutaj nie pasował nam fakt, że przecież Watch 2 debiutował zaledwie w lutym. Na jego następcę jest więc zdecydowanie zbyt wcześnie. Czym zatem jest opracowywany przez producenta smartwatch?

Wątpliwości rozwiał najnowszy przeciek od Maxa Jambora, który zdradził, że nadchodzący model będzie nosił nazwę OnePlus Watch 2R, a to oznacza, że będzie po prostu wariantem Watch 2, a nie jego następcą. Dzięki temu brak wielkich ulepszeń w dotychczasowych raportach już nas tak nie dziwi. Na pokładzie pojawi się jednak bardzo istotna funkcja, której w oryginale brakowało.

MIIT niedawno ujawnił wygląd zegarka i wiemy już, że będzie on w zasadzie identyczny jak Watch 2. Mamy tu okrągłą tarczą z fizycznymi przyciskami z boku. Oryginał miał kopertę o wymiarach 47,0 x 46,6 x 12,1 mm i wagę 49 gramów (80, gdy dodaliśmy do tego pasek) i zapewne tak samo będzie w przypadku tego modelu. Certyfikowane urządzenie zostało wyposażone w baterię 500 mAh z obsługą szybkiego ładowania 10 W. Inne źródła wspominają także o procesorze Snapdragon W5 (a więc tym samym, co w Watch 2), albo o niewydanym jeszcze Snapdragonie W5 Gen 2. Wszystko zależy od tego, kiedy OnePlus zdecyduje się na premierę.

Dotychczas ujawnioną różnicą względem Watch 2 będzie obsługa eSIM dla łączności LTE. Tej funkcji bardzo brakowało w tegorocznym flagowcu i miło jest wiedzieć, że producent zdecydował się to naprawić. Niestety, trudno powiedzieć czy dotyczyć to będzie wszystkich rynków, bo na razie wersja OnePlus Watch 2R z eSIM została certyfikowana tylko w Chinach. Zegarek co prawda otrzymał certyfikację dla międzynarodowej wersji w Indiach, ale tam nie było wzmianki o tej funkcji. Nie wiemy również nic o szerszej dostępności urządzenia.

OnePlus Watch 2 oferował nam 1,43-calowy ekran AMOLED, wodoodporną konstrukcję do 5ATM i zgodnością ze standardem MIL-STD-810H, a także dwa procesory i dwa systemy operacyjne. Firma wykorzystała tutaj „architekturę podwójnego silnika”, umieszczając na pokładzie Snapdragona W5 z Wear OS oraz BES2700, który obsługuje system operacyjny czasu rzeczywistego (RTOS) przy niskim poborze mocy. Smartwatch został doceniony dzięki swoim funkcjom i spodziewamy się, że OnePlus Watch 2R okaże się równie udanym zegarkiem. O tym jednak przekonamy się dopiero po jego premierze, a ta powinna nastąpić w najbliższych tygodniach.