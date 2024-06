OnePlus Watch 3 zdradza swoje tajemnice. Nie ma co liczyć na wielkie zmiany

OnePlus Watch 3 może zadebiutować bardzo szybko po poprzedniku

OnePlus Watch debiutował w kwietniu 2021 roku i przez kolejne lata nie słyszeliśmy o tym, by producent pracował nad jego następcą. Dopiero pod koniec zeszłego roku pojawiły się pierwsze doniesienia, a w lutym Watch 2 zaliczył oficjalną premierę, przynosząc ze sobą sporo ulepszeń. OnePlus oparł go na „architekturze podwójnego silnika”, co w praktyce oznacza wykorzystanie dwóch chipsetów oraz dwóch systemów operacyjnych. Jeden z nich to Snapdragon W5 z Wear OS, który daje pełen dostęp do sklepu z aplikacjami. Drugim procesorem, jaki znajdziemy na pokładzie, jest BES2700, który obsługuje system operacyjny czasu rzeczywistego (RTOS) przy niskim poborze mocy. Do tego mamy tutaj sporą baterię 5000 mAh, która wytrzymuje do 100 godzin przy normalnym użytkowaniu lub do 48 godzin przy intensywnym korzystaniu z funkcji i czujników do pomiaru zdrowia. System Wear OS 4 ma dostęp do 2 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci na aplikacje, które jej potrzebują – pozwala to na przechowywanie map offline, muzyki itp. Do dyspozycji użytkownika jest też 1,43-calowy ekran AMOLED, a cała konstrukcja jest wodoodporna do 5ATM i zgodna ze standardem MIL-STD-810H.

Czytaj też: Galaxy Unpacked – jakie nowości przedstawi nam Samsung w przyszłym miesiącu?

OnePlus Watch 2

Ta trzyletnia przerwa dała firmie czas na zastosowanie tutaj masy ulepszeń względem oryginału, ale raczej nie ma się co spodziewać, by OnePlus Watch 3 przyniósł aż tak wielki skok. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że zegarek pojawił się już w wielu urzędach certyfikacyjnych, co wskazuje na jego dość rychłą premierę, zapewne jeszcze w tym roku. Urządzenie zostało zauważone w bazie Bureau of Indian Standards (BIS) i TUV Rheinland a teraz również w bazie danych certyfikacyjnych Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych (MIIT) w Chinach. Dzięki temu poznaliśmy kilka szczegółów na jego temat, w tym również wygląd tego zegarka.

Czytaj też: Apple Watch dostaną funkcję, która na telefonach znana jest od dziesięcioleci

Jak możecie zauważyć, OnePlus Watch 3 zachowa wygląd poprzednika – dostaniemy więc okrągłą tarczę z fizycznymi przyciskami po boku. Koperta poprzednika miała wymiary 47,0 x 46,6 x 12,1 mm i wagę 49 gramów (80, gdy dodaliśmy do tego pasek) i zapewne tak samo będzie w przypadku tego modelu. Certyfikaty ujawniły też obecność baterii 500 mAh z ładowaniem 10 W, a także obsługę eSIM. Jeśli zaś chodzi o procesor, tutaj na razie wspomina się albo o Snapdragonie W5 (a więc tym samym, co w Watch 2), albo o niewydanym jeszcze Snapdragonie W5 Gen 2. Oczywiście wolelibyśmy tutaj zobaczyć nowszy chipset, bo jeśli OnePlus postawi na model, który znamy już z pokładu poprzednika, raczej trudno będzie reklamować to jako wielką nowość.

Czytaj też: One UI 7 opóźniony? Samsung szykuje dużą aktualizację dla obecnej wersji systemu

Jeśli zaś chodzi o datę premiery, to raport z zeszłego miesiąca sugerował, że OnePlus Watch 3 zadebiutuje wraz z nowym tabletem i kolejnymi słuchawkami producenta. Problem w tym, że premiera tych sprzętów została opóźniona. Jednak obecność w MIIT i innych bazach certyfikacyjnych dobitnie wskazuje, że długo na tę premierę nie będziemy musieli czekać. Zwykle certyfikaty przyznawane przez ten chiński urząd, pojawiają się na krótko przed rynkowym debiutem sprzętu.