Biało-czerwony ReconSKY zaprezentowany. Polacy stworzyli wojskowego drona, który może namieszać

Nowy polski dron ReconSKY to potencjalny przełom wśród latających bezzałogowców wojskowych

Dzięki swoim wszechstronnym funkcjom i zaawansowanej technologii ReconSKY obiecuje zrewolucjonizować sposób, w jaki przeprowadza się operacje powietrzne. Zwłaszcza że został stworzony z myślą o szerokim spektrum zastosowań i dlatego może być wykorzystywany do obserwacji terenu, retransmisji sygnałów, patrolowania granic oraz monitorowania krytycznej infrastruktury. Dzięki modularnej budowie ten dron jest łatwy w montażu i demontażu, co pozwala na szybkie przygotowanie do misji, a gdyby tego było mało, może być również zintegrowany z innymi rozwiązaniami, co dodatkowo zwiększa jego wszechstronność.

Dzięki projektowi latającego skrzydła z pojedynczym śmigłem pchającym na tyle, w pełni kompozytowej konstrukcji kadłuba i braku dużych metalowych elementów ReconSKY cechuje się niską wykrywalnością radarową. Dzięki temu jest trudny do wykrycia i śledzenia przez systemy radarowe oraz przeciwlotnicze, a jego niska sygnatura akustyczna wynikająca z zastosowania elektrycznego silnika oraz zoptymalizowanych właściwości aerodynamicznych sprawia, że jest niemal niesłyszalny podczas lotu. Jego specyfikacja również robi wrażenie.

Rozpiętość skrzydeł tego polskiego drona wynosi 163 cm, maksymalna masa startowa dobija do 3 kg, czas lotu przekracza 120 minut, prędkość przelotowa sięga 54 km/h, a maksymalna prędkość dobija do 140 km/h. ReconSKY nie jest jednak przykładem drona, który może wzbijać się na znaczny pułap, bo może operować wyłącznie na wysokości od 50 do 500 metrów. Jego zakres komunikacji i kontroli sięga 30 km, a za zasilanie podczas lotu odpowiada akumulator litowo-jonowy. Z plusów można też wyróżnić możliwość pracy w temperaturach od -15°C do 40°C, a także odporność na lekkie opady deszczu. Najważniejsze tkwi jednak w jego funkcjach.

Jedną z kluczowych cech ReconSKY jest z kolei jego w pełni automatyczny tryb lotu z wieloma trybami działania i autorskie oprogramowanie do planowania misji ReconSKY Navigator. Dron ten może poruszać się zgodnie z zaprogramowaną trasą lotu, automatycznie wracać do punktu startowego i omijać zamknięte obszary. Operatorzy tego drona mają możliwość zmiany trasy i parametrów misji w dowolnym momencie, a wbudowany w niego automatyczny start z wyrzutni i lądowanie to zaawansowane funkcje, które minimalizują ryzyko uszkodzeń i zwiększają niezawodność operacyjną. Sama kontrola ReconSKY może być z kolei prowadzona przez dowolną autoryzowaną stację naziemną w jego zasięgu operacyjnym, a możliwość przesyłania wideo i innych danych wywiadowczych do wielu odbiorców w czasie rzeczywistym zwiększa znacznie jego zasięg operacyjny i efektywność podczas misji.

Aktualnie ReconSKY przechodzi oficjalne testy, dlatego, choć na papierze prezentuje się, jako zaawansowany dron “dla żołnierza”, który łączy nowoczesną technologię z wysoką niezawodnością, to dopiero sprawdzian w terenie wykaże pełnię jego możliwości.