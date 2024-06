Szykujcie portfele. Wiemy, ile będą kosztować tegoroczne nowości od Samsunga

Samsung nie umie utrzymać w tajemnicy tegorocznych premier

Wydarzenie Galaxy Unpacked przyniesie nam kilka ekscytujących ogłoszeń. Choć na pewno wiele osób czeka na premierę Galaxy Z Fold 6 czy Galaxy Z Flip 6, to równie dużo ciekawości wzbudzają w nas pozostałe sprzęty – Galaxy Ring, Galaxy Watch 7, całkowita nowość, czyli Galaxy Watch Ultra, a nawet słuchawki Galaxy Buds 3, które jak się okazuje, przejdą w tym roku naprawdę sporą metamorfozę. Samsung miał ręce pełne roboty z przygotowywaniem tych wszystkich urządzeń i jeśli wierzyć doniesieniom, pokaże nam je już 10 lipca. Czasu pozostało więc niewiele.

Mimo iż premiera majaczy już na horyzoncie, południowokoreański gigant nie umie utrzymać w tajemnicy szczegółów dotyczących swoich nowości. Jeśli chodzi o ich specyfikację czy nawet wygląd, te są nam już doskonale znane. Wczoraj zobaczyliśmy nawet, jak będą wyglądały Galaxy Buds 3 i trzeba przyznać, że Samsung nie zapomniał nawet o słuchawkach i zafunduje im poważną metamorfozę, co tyczy się nie tylko samych słuchawek, ale też etui ładującego.

Wśród tych wszystkich doniesień nie zabrakło oczywiście wzmianek odnośnie do cen. Dzięki temu wiemy, że Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 mogą podrożeć i to sporo. Zgodnie z raportami, mowa o podwyżce wynoszącej 100 dolarów. Jednak należy pamiętać, że tyczy się to rynku amerykańskiego, gdzie od jakiegoś już czasu takich podwyżek nie było. W Polsce z każdą kolejną generacją składaki są droższe, dlatego trudno powiedzieć, na jakie ceny powinniśmy się szykować. Rozsądnie więc założyć, że będzie to wzrost o minimum 400 złotych na każdym z wariantów.

Galaxy Ring jest jedną z wielkich nowości Samsunga na ten rok i chociaż producent zdążył go już zapowiedzieć podczas styczniowego Galaxy Unpacked, a potem chwalił się nim na MWC w Barcelonie, to i tak nie możemy się doczekać, by poznać wszystkie jego tajemnice. Inteligentny pierścień może wstrząsnąć rynkiem, o ile jego cena będzie na tyle atrakcyjna, by zwabić klientów. Na razie doniesienia wspominają o 300-350 dolarach, czyli mniej więcej o takiej samej kwocie, jaką trzeba zapłacić za model typowy model od Oura. W przeliczeniu daje nam to 1200-1400 złotych. Dużo? Mało? Sami musicie ocenić.

Kolejnym nowym urządzeniem w portfolio Samsunga będzie Galaxy Watch Ultra, czyli konkurencja dla Apple Watch Ultra. Już wcześniej wspominano, że jego cena może oscylować w okolicach 710 dolarów, a dzięki najnowszemu przeciekowi, poznaliśmy bardziej szczegółową cenę. Pochodzi ona ze strony jednego z europejskich sprzedawców, który ewidentnie pospieszył się z wrzuceniem ofert na swoją witrynę. Chociaż te już znikły, YTechB zdążył zrobić zrzuty ekranu. Widzimy na nich, że Galaxy Watch Ultra będzie sprzedawany za 688,99 euro (~2981 zł). Można się spodziewać, że w Polsce będzie to kwota w okolicach 3000-3500 zł, a więc przynajmniej o 1000 złotych niższa niż to, co trzeba zapłacić za Apple Watch Ultra 2.

W sklepie znalazły się też słuchawki Galaxy Buds 3 Pro, kosztujące 313,49 euro (1356,50 zł), co wskazuje na naprawdę znaczną podwyżkę, ponieważ w dniu premiery Galaxy Buds 2 Pro kosztowały 240 złotych. Poznaliśmy również cenę Galaxy Watch 7 w wersji Bluetooth. Za rozmiar 40 mm trzeba będzie zapłacić 314,49 euro (1360,83 zł), natomiast za większy wariant 44 mm – 344,99 euro (1492,81 zł).

Wygląda na to, że na niecałe trzy tygodnie przed premierą znamy już wszystkie tajemnice nadchodzących urządzeń Samsunga.