Co tam knują? Sztuczna inteligencja zaczęła podglądać samoloty USA na lotniskowcach

Lotniskowiec USA zaczął podglądać samoloty na pokładzie

Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych rozszerza swoje wykorzystanie sztucznej inteligencji poprzez projekt NOCTRNAL (Night Operations Character Transcription & Recognition for Naval Aircraft Logistics). W jego ramach wprowadzi system sztucznej inteligencji na pokład lotniskowców w celu automatycznego identyfikowania i śledzenia samolotów. Tradycyjnie bowiem załoga ręcznie odczytuje kluczowe numery boczne i ogonowe samolotów, przekazując je następnie do menedżerów pokładu lotniczego. Proces ten jest podatny na błędy z powodu słabej widoczności, przeszkód wizualnych i przeciążenia zadaniami, a popełnione w jego ramach błędy mogą zakłócić operacje na pokładzie lotniskowca. To zmieni się dzięki sztucznej inteligencji.

Wykorzystując zaawansowane algorytmy i rozpoznawanie znaków optycznych (OCR), Marynarka Wojenna USA dąży do poprawy zarządzania pokładem lotniczym i tym samym zwiększenia bezpieczeństwa. Dokona tego zespół z Naval Air Warfare Center Aircraft Division (NAWCAD), który aktualnie rozwija projekt NOCTRNAL, mający na celu automatyczne rozpoznawanie numerów bocznych samolotów. Ten wysiłek jest częścią szerszego projektu mającego na celu automatyzację śledzenia samolotów na pokładach lotniczych, bo projekt Panoramic Tracking of Real-time Information for the Ouija Tabletop (PATRIOT) robi jeszcze większy użytek z kamer i SI do tworzenia rzeczywistego obrazu lokalizacji i ruchów samolotów. System ten ma zastąpić obecny ręczny proces, w którym identyfikacje i pozycje samolotów są przedstawiane przez figurki przesuwane na stole. Innymi słowy, NOCTRNAL jest tylko elementem większego wysiłku, który finalnie zautomatyzuje identyfikację poszczególnych samolotów dla wyświetlacza PATRIOT.

PATRIOT zastąpi właśnie ten proces

NOCTRNAL jest zaprojektowany do odczytywania oznaczeń samolotów bez konieczności ich modyfikacji i opiera się na najnowocześniejszych algorytmach uczenia maszynowego, które zostały dostosowane do unikalnych warunków na pokładzie lotniskowca. System będzie korzystał z tych samych kamer co PATRIOT, minimalizując potrzebę zmian w sensorach pokładowych. Ta kompatybilność obejmuje zarówno istniejące systemy CCTV na lotniskowcach typu Nimitz, jak i zaawansowany system Integrated Launch and Recovery Television Surveillance (ILARTS) na lotniskowcach typu Ford.

Aktualnie zespół stojący za NOCTRNAL obecnie testuje system zarówno w symulowanych, jak i rzeczywistych środowiskach, oceniając jego wydajność i udoskonalając algorytmy uczenia maszynowego. System jest teraz na wczesnym etapie testów i jego wydajność w różnych warunkach jest nadal oceniana. Finalnie jednak przerodzi się w narzędzie automatyzujące, które pozwala marynarzom skupić się na innych zadaniach, uwalniając ich od ręcznego odczytywania numerów samolotów. Jednakże istnieje obawa, że może to zmniejszyć świadomość sytuacyjną dla personelu, który nie będzie już musiał zwracać w ogóle uwagi na te numery.