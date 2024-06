Jak ukryć na froncie wojskowe pojazdy opancerzone? Wyjątkowy napęd od Rolls-Royce próbuje to osiągnąć

Jak hybrydowy silnik Rolls-Royce może pomóc w ukrywaniu wojskowych pojazdów?

Na tegorocznych targach obronnych Eurosatory firma Rolls-Royce zaprezentowała przełomową koncepcję, która może zrewolucjonizować zdolności stealth pojazdów opancerzonych. Chociaż od pewnego czasu wspomina się o tym, jak wiele można zyskać, stawiając na elektryfikację w przypadku sprzętów wojskowych, to braki sprzętowe nie zdołały jeszcze przepchnąć tego pomysłu na szeroką skalę. To właśnie może zmienić nowy hybrydowy silnik diesla od Rolls-Royce, który ma na celu nie tylko zwiększenie efektywności pojazdów podczas jazdy, ale także poprawienie ich zdolności do pozostawania w ukryciu.

Chociaż okręty i samoloty doczekały się rozwiązań w ramach technologii stealth już wiele dekad temu, wojskowe sprzęty lądowe kompletnie nie były rozwijane pod tym kątem. Łatwo jednak dostrzec zmianę w tej kwestii i to nie z byle fanaberii a konieczności, bo współczesne pola walki są zdominowane przez zaawansowane technologie nadzoru (np. coraz liczniejsze kamery termowizyjne), co wymaga bardziej zaawansowanych metod ukrywania się przed wrogiem. Dział Power Systems firmy Rolls-Royce odpowiedział na to zapotrzebowanie nową koncepcją hybrydowego silnika, będącą częścią programu silników dla wojskowych pojazdów lądowych.

Proponowany przez firmę hybrydowy silnik nie jest niczym innym, jak połączeniem potęgi i wszechstronności spalinowego 10-cylindrowego silnika ze skromnym podsystemem elektrycznym. W grę wchodzi odmiana mtu 199, czyli obecnie najlepiej sprzedającego się silnika czołgowego w całych siłach NATO, która oferuje dostęp do mocy na poziomie 1475 koni mechanicznych. Elektryczny system napędowy służy w tej jednostce jako element poprawiający ekonomiczność paliwową, umożliwiający operowanie bez aktywowanego silnika spalinowego, a nawet jako potencjalna podstawa dla przyszłych systemów wojskowych, a w tym broni energetycznych.

Zdecydowanie najważniejszą zaletą hybrydowego silnika Rolls-Royce’a jest jednak jego możliwość ograniczenia napędu wyłącznie do samego akumulatora. Oznacza to, że pojazdy mogą pozostawać w miejscu z wyłączonym silnikiem diesla, co znacznie redukuje zarówno hałas, jak i sygnaturę cieplną, utrudniając ich wykrycie. Dodatkowo w tym procesie oszczędzane jest też paliwo, co wydłuża zasięg misji. Dodatkowo podczas jazdy przy niskich prędkościach hybrydowy silnik działa cicho, co dodatkowo poprawia nowy tłumik, a gdy zaczyna się robić gorąco i większa prędkość jest konieczna, to połączenie napędu elektrycznego i silnika diesla zwiększa przyspieszenie, zapewniając przewagę taktyczną w różnych scenariuszach bojowych.

Koncepcja hybrydowego silnika może być zintegrowana z każdą serią silników z programu napędów wojskowych, oferując niespotykaną dotąd elastyczność dla producentów pojazdów. Ta innowacja toruje drogę dla zupełnie nowych projektów pojazdów, zwiększając zdolności obronne państw NATO oraz sojuszników. Dlatego właśnie hybrydowy silnik stealth Rolls-Royce’a to znaczący krok naprzód w zakresie ukrywania i efektywności operacyjnej pojazdów opancerzonych. Dzięki połączeniu zaawansowanej technologii hybrydowej z funkcjami stealth ta nowa koncepcja silnika obiecuje redefiniować przyszłość wojskowych pojazdów lądowych, zapewniając, że pozostaną one niewykrywalne i skuteczne na współczesnym polu bitwy.