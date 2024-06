Wojsko USA ma już “swojego ChataGPT”. NIPR-GPT otwiera nową erę w militarnej sztucznej inteligencji

Lotnictwo i Siły Kosmiczne USA przedstawiły światu NIPR-GPT, czyli “wojskowego ChataGPT”

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych (USAF) i Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych wprowadziły do użytku nową generatywną sztuczną inteligencję o nazwie NIPR-GPT, która ma zrewolucjonizować funkcjonowanie Departamentu Sił Powietrznych poprzez znaczne ulepszenie dostępu do informacji i usprawnienie różnych procesów. Innymi słowy, ma wspierać pracowników we wspomnianej instytucji, działając w bardzo podobny sposób do m.in. ChataGPT, bo po prostu zapewniając odpowiedzi na pytania użytkowników w sposób, który przypomina ludzki sposób porozumiewania się. Jednak wyjątkowe w NIPR-GPT będzie specjalne dostosowanie modelu do unikalnych potrzeb personelu wojskowego w bezpiecznym środowisku online.

W praktyce NIPR-GPT ma na celu pomoc w komunikacji, badaniach i zadaniach programistycznych, jako wszechstronne narzędzie do codziennych operacji. Wdrożenie tej sztucznej inteligencji jest częścią szerszej inicjatywy modernizacji Sił Powietrznych poprzez wyposażenie personelu w zaawansowane umiejętności technologiczne i narzędzia niezbędne na przyszłość. Chociaż nadal jest w fazie rozwoju, NIPR-GPT wykazała już obiecujące wyniki w ułatwianiu zadań i służeniu jako pomost do bardziej zaawansowanych narzędzi. Przykłady? Tych nie brakuje już teraz.

NIPR-GPT może symulować różne scenariusze wojskowe, w tym różne tereny, warunki pogodowe i pozycje wroga, wspomagając planowanie strategiczne i procesy decyzyjne, a nawet tworzyć realistyczne środowiska szkoleniowe, symulując zachowania wroga i dostosowując scenariusze w oparciu o wyniki uczestników szkolenia. Może też pomóc personelowi wojskowemu doskonalić umiejętności podejmowania decyzji pod presją, a nawet przyspieszyć cykle rozwoju sprzętu wojskowego, umożliwiając szybkie prototypowanie i tworzenie wirtualnych modeli. Wisienką na torcie jest możliwość analizowania ogromnych ilości danych do zastosowań przeróżnego typu.

Wprowadzenie NIPR-GPT oznacza więc znaczący krok w kierunku bardziej nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie Sił Powietrznych. Potencjalne zastosowania takiego “wojskowego ChataGPT” będą tylko się rozszerzać, poprawiając różne aspekty operacji wojskowych od szkoleń i planowania po strategię i rozwój sprzętu.