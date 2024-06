Xiaomi po cichu wypuszcza kolejny smartfon Redmi. Na pokładzie kilka ulepszeń

Budżetowy Redmi 13 4G zalicza swój debiut

Xiaomi ma naprawdę bogatą ofertę smartfonów, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie submarki, jakie firma ma pod swoimi skrzydłami. Tym razem właśnie w ramach jednej z nich na europejskim rynku pojawił się najnowszy model – Redmi 13 4G. To już czwarty, po Redmi 13C, Redmi 13C 5G i Redmi 13R, model w tej generacji i wygląda na to, że bardziej podstawowego smartfona wśród nich już nie znajdziemy.

Czytaj też: Android 15 dla smartfonów Xiaomi. Które modele dostaną aktualizację?

Jak już wspomniałam wcześniej, producent nie poszalał zbytnio z wyglądem. Pod tym względem dostajemy właściwie to samo, co w zeszłym roku. Płaskie ramki, brak zaznaczonej wyspy aparatu i z pozoru potrójną konfigurację, która tak naprawdę składa się z dwóch jednostek i lampy błyskowej LED. Do wyboru mamy trzy wersje kolorystyczne – niebieską, różową i czarną. Obudowa ma stopień ochrony przed pyłem i wodą na poziomie IP53. Redmi 13 4G prezentuje się ładnie i na wygląd raczej nikt narzekać nie będzie. A jak ze specyfikacją?

Czytaj też: Apple urozmaici rozmowy na iPhone’ach. iOS 18 dostanie kilka ciekawych nowości

Tutaj jest podstawowo, chociaż sięgając po model z tej półki, raczej nikt nie spodziewa się topowej specyfikacji. Do dyspozycji użytkownika został oddany 6,79-calowy ekran o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Z przodu mamy okrągły otwór mieszczący 13-megapikselową kamerkę do selfie, a z tyłu producent umieścił 108-megapikselowy aparat główny i czujnik głębi 2 Mpix. Ten zestaw umożliwia nagrywanie wideo w maksymalnej rozdzielczości 1080p w 30 kl/s.

Sercem Redmi 13 4G jest układ MediaTek Helio G91 Ultra wspierany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Nie zabrakło też slotu na kartę microSD do 1 TB. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 5030 mAh, który obsługuje szybkie ładowanie z mocą 33 W. Smartfon działa pod kontrolą systemu operacyjnego HyperOS, opartego na Androidzie 14. Po stronie łączności mamy LTE Dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3.

Czytaj też: Apple urozmaici rozmowy na iPhone’ach. iOS 18 dostanie kilka ciekawych nowości

Redmi 13 4G zadebiutował już w Portugalii, a jego cena wynosi tam 199 euro (~860 zł) za wariant 6/128 GB i 229,99 euro (~990 zł) za wersję 8/256 GB. Redmi 12 jest dostępny w Polsce, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że jego następca również nie ominie naszego kraju.