Android 15 dla smartfonów Xiaomi. Które modele dostaną aktualizację?

Modele Xiaomi, Redmi, POCO – które urządzenia dostaną system Android 15?

Chiński gigant już od kilku miesięcy intensywnie rozszerza dostępność swojego autorskiego systemu operacyjnego HyperOS na kolejne urządzenia na międzynarodowym rynku. W międzyczasie pracuje nad jego nowymi wersjami oraz nad nakładką MIUIO 16, opartą na Androidzie 15, która pojawi się na pokładzie modeli pozbawionych jeszcze HyperOS. Trochę jest z tym zamieszania, ale niezależnie od autorskiego oprogramowania, nowy Android trafi do wszystkich kwalifikujących się do aktualizacji urządzeń.

Czytaj też: Apple urozmaici rozmowy na iPhone’ach. iOS 18 dostanie kilka ciekawych nowości

W przypadku iPhone’ów jest łatwo, bo Apple ma stałe zasady związane ze wsparciem i trzyma się ich od lat. Producenci smartfonów z Androidem mają natomiast swoje własne polityki wsparcia, które mogą różnić się również w zależności od tego, czy mowa o flagowcach, czy też modelach z niższej półki. Xiaomi nie jest tutaj wyjątkiem. Dlatego im bliżej jesteśmy premiery stabilnego Androida 15, tym więcej pytań pojawia się o to, które modele go dostaną.

Czytaj też: Galaxy AI w smartfonach, tabletach i… smartwatchach. Samsung zapowiada rewolucję w zegarkach

Wcześniej normą dla Xiaomi było trzyletnie wsparcie aktualizacji systemowych dla flagowych modeli, ale w październiku zeszłego roku ten okres został wydłużony do czterech lat. Nie jest to poziom Samsunga czy Google, a w dodatku dotyczy to tylko smartfonów z najwyższej półki. Inaczej wygląda to na niższych półkach, bo tam zwykle producent po prostu pomija ten szczegół, dlatego ich posiadacze często nie mają pojęcia, ile wersji Androida dostaną i kiedy mogą spodziewać się zakończenia wsparcia, chociaż zwykle są to dwie duże aktualizacje systemu z drobnymi wyjątkami, kiedy Xiaomi okazuje „łaskę”.

Czytaj też: Samsung pracuje nad kolejną funkcją Galaxy Ring. Dzięki niej łatwo znajdziesz swój pierścień

Oficjalnie potwierdzono już całkiem sporo urządzeń, ale serwis GizmoChina sprawdził, jak to wygląda w przypadku innych modeli spoza oficjalnej listy. Poniżej znajdziecie więc dwie rozpiski – oficjalną i nieoficjalną. Do tej drugiej dobrze jest podejść z rezerwą, bo producent może wprowadzić tutaj jakieś zmiany.

Potwierdzona lista smartfonów Xiaomi, Redmi i POCO, które dostaną system Android 15:

Xiaomi

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Redmi

Redmi Note 13

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 12

Redmi 13C

Redmi 12

Redmi 12 5G

POCO

POCO M6 Pro 5G

Lista niepotwierdzona, na której znalazły się też tablety:

Xiaomi

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max 14

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Redmi

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13R

Redmi Note 13R Pro

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12 Pro 4G

Redmi Note 12 Pro Speed

Redmi Note 12R

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12S

Redmi K70

Redmi K70E

Redmi K70 Pro

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi 13R

Redmi 13C

Redmi 13C 5G

Redmi 12

Redmi 12 5G

Redmi Pad Pro

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad SE

Redmi Turbo 3

Redmi A3

Redmi A3x

POCO