Te akumulatory wygrywają z litowo-jonowymi. Właśnie pojawiły się kolejne argumenty za nimi przemawiające

Przedstawiciele Chalmers University of Technology piszą o swoich dokonaniach na łamach Journal of The Electrochemical Society. Jak wyjaśniają, dzięki nowej strategii galwanizacji udało im się sprawić, że akumulatory metalowe są bezpieczniejsze w użyciu i cechują się wyższą stabilnością działania. To z kolei przełoży się na wydłużenie ich żywotności, która do tej pory stanowiła poważną bolączkę w odniesieniu do tej technologii.

Magazynowanie energii stanowi obecnie niezwykle istotną kwestię. Akumulatory stosuje się zarówno w niewielkich rozmiarów elektronice, jak i znacznie masywniejszych samochodach. Elektryczne pojazdy mają coraz większą popularność, dlatego zapotrzebowanie na takie baterie z pewnością nie spadnie na przestrzeni najbliższych lat. A przecież do tego dochodzą inne zastosowania, takie jak gromadzenie energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł.

Wniosek jest jasny: inżynierowie wciąż muszą pracować nad nowatorskimi konstrukcjami, które mogłyby zastąpić dominujące obecnie akumulatory litowo-jonowe. Ich metalowe odpowiedniki wykazują świetne predyspozycje do wdrażania w przemyśle samochodowym. Elektryki z takimi urządzeniami mogłyby zyskać na zasięgu dzięki korzystnemu stosunkowi masy do pojemności akumulatorów metalowych.

Akumulatory metalowe stanowią kuszącą alternatywę dla litowo-jonowych, między innymi ze względu na wyższą pojemność magazynowania

Ich nazwa bierze się od wykorzystywania elektrod wykonanych z metalu. Za przykład mogą posłużyć akumulatory ze stałym elektrolitem, choć w ich przypadku komplikacji dostarczał fakt, iż tworzący je metal jest wysoce reaktywny. W konsekwencji wchodzi w interakcje z otoczeniem, co z punktu widzenia chemików nie zawsze jest mile widziane. A już na pewno nie sprawdza się w przypadku urządzeń służących do przechowywania energii.

Jak zauważyli szwedzcy badacze, w akumulatorach litowo-metalowych może dochodzić do powstawania tzw. dendrytów. Tworzą się one w czasie ładowania i rozładowywania baterii, a ich wpływ na funkcjonowanie tych urządzeń jest zdecydowanie negatywny. Dendryty zaburzają stabilność działania i skracają żywotność baterii. W toku eksperymentów przedstawiciele Chalmers University of Technology zorientowali się, że istnieje sposób na zwalczenie problemu.

Dokonali tego poprzez stworzenie elektrody wewnątrz akumulatora dzięki procesowi znanemu jako galwanizacja. Metal nie jest wtedy podatny na reakcje z otoczeniem, co przekłada się na ograniczenie ryzyka powstawania dendrytów. Jak działa galwanizacja? Proces ten polega na przenoszeniu elektronów do elektrody, po którym metal tworzy się na powierzchni elektrody w wyniku reakcji elektronów z jonami z elektrolitu. Na podobnej zasadzie można stworzyć metalową elektrodę bezpośrednio wewnątrz ogniwa akumulatorowego.