Akumulatory da się poddać całkowitemu recyklingowi? Świetne wyniki eksperymentu

Wszelkiego rodzaju baterie towarzyszą nam w zasadzie na każdym kroku. Stosuje się je w telefonach komórkowych, sprzętach użytku domowego, a nawet elektrycznych samochodach. Sprawia to, że zapotrzebowanie na składniki akumulatorów jest bardzo duże. Ich zasoby nie są rzecz jasna nieskończone, dlatego inżynierowie szukają sposobów na odzyskiwanie tych substancji.

Autorzy publikacji zamieszczonej na łamach ACS Energy Letters chcieli przekonać się, czy możliwe będzie przeprowadzenie recyklingu w przypadku akumulatorów ze stałym elektrolitem. To bardzo wymagające zadanie, wszak takie urządzenia wypadały do tej pory bardzo słabo pod względem recyklingu. Nawet klasyczne baterie litowo-jonowe, które znacznie łatwiej jest obrabiać po wycofaniu z użycia, są w zdecydowanej większości przypadków składowane w formie odpadów.

Tym samym nawet 95% takich baterii trafia na wysypiska śmieci, uwalniając na przestrzeni lat szkodliwe substancje, które zanieczyszczają środowisko naturalne. A skoro w odniesieniu do wariantów ze stałym elektrolitem wskaźnik odzyskiwania jest jeszcze niższy, to na tym większe słowa uznania zasługują naukowcy związani z Penn State University. Ci przekonują, że opracowali metodę pozwalającą na skuteczny recykling akumulatorów litowych ze stałym elektrolitem.

Naukowcy związani z Penn State University postanowili przekonać się, czy uda im się poddać pełnemu recyklingowi akumulatory litowe ze stałym elektrolitem

W toku eksperymentów badacze ze Stanów Zjednoczonych wykorzystali taką baterię, by umieścić w jej obrębie dwie warstwy polimeru. Zostały one wstawione na połączeniach między elektrodą a elektrolitem. Późniejszy przebieg procesu mającego na celu odzyskanie przydatnych składników był już zupełnie zwyczajny. Doszło do rozpuszczenia polimeru pomiędzy elektrolitem i elektrodą, dzięki czemu te ostatnie nie zostały ze sobą wymieszane.

W odwrotnym przypadku, tj. w razie wymieszania tych składników, przeprowadzenie recyklingu stałoby się zdecydowanie bardziej wymagające. Na szczęście członkom zespołu badawczego udało się uporać z tą kwestią. W ramach dalszych wysiłków połączyli odzyskane metale i elektrody z użyciem prasy oraz rozpuszczalnika w niskiej temperaturze. Takie podejście określa się mianem spiekania na zimno i w tym przypadku okazało się ono jak najbardziej trafne.

Kiedy z odzyskanych substancji naukowcy stworzyli nowy akumulator, jego wydajność sięgnęła ponad 92 procent pierwotnej wartości. Autorzy opisywanego przełomu będą chcieli wdrożyć swoje rozwiązanie w akumulatorach litowych ze stałym elektrolitem, które wykorzystuje się na przykład do zasilania smartfonów. Powinno wpłynąć to na wzrost popularności tej technologii.