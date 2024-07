Apple Vision Pro jako gamingowy sprzęt? Niemożliwe stanie się możliwe

Apple Vision Pro — wielkie plany, wielkie nadzieje i wielkie… rozczarowanie?

Vision Pro to pierwszy wyjątkowy produkt za kadencji Tima Cooka, który miał okazać się wielkim przełomem. Nie można napisać, że to zły headset — sam zresztą miałem okazję chwilę z niego korzystać i byłem szczerze oczarowany tym, jak to wszystko działa, szczególnie mając na uwadze śledzenie wzroku i sterowanie gestami. Jest to jednak zdecydowanie za drogi sprzęt i trudno nie odnieść wrażenia, że pierwsza generacja gogli AR/VR od Apple to tak naprawdę wypuszczony do sprzedaży devkit.

To pod wieloma względami może być naprawdę przełomowe — bo Vision Pro to przede wszystkim oficjalny debiut visionOS, a software w tym przypadku uważam za absolutnie najważniejszy. Osobiście mocno trzymam kciuki, żeby kiedyś udało się przenieść wszystkie funkcje AR z Vision Pro do regularnych oprawek okularów korekcyjnych — bo za cacko w postaci iGlasses sam bym był w stanie zapłacić te blisko 15 tysięcy złotych. W tej chwili jednak całość jest dość ograniczona i jest całe mnóstwo rzeczy, których po prostu nie możemy zrobić na Vision Pro; to fajna, ale niebotycznie droga zabawka, której zakup trudno sobie usprawiedliwić.

Firma Surreal Touch postanowiła jednak wziąć sprawy w swoje ręce i sprawić, żeby pierwsza generacja gogli od Apple stała się… sprzętem gamingowym. I nie da się ukryć, że możliwość odpalenia takich gier jak Beat Saber, SUPERHOT czy Half-Life: Alyx to bardzo kusząca wizja, która umacnia pozycję Vision Pro na rynku — i tym samym zapełnia największą lukę między propozycją od firmy z nadgryzionym jabłkiem w logo a najnowszym headsetem od Marka Zuckerberga.

Apple Vision Pro z kontrolerami. Jedno rozwiązanie, które zamienia gogle w sprzęt gamingowy!

Wspomniałem wcześniej o tym, jakie wielkie wrażenie w przypadku Vision Pro robi sterowanie gestami i wzrokiem. To prawda i sam fakt tego, że w zestawie nie ma żadnych kontrolerów, dzięki czemu zakładamy wyłącznie headset na głowę i już możemy cieszyć się wszystkimi „bajerami”, jest sporym plusem… chyba, że patrzymy pod kątem gamingowym. Brak kontrolerów sprawia, że granie w jakiekolwiek bardziej ambitne i złożone produkcje, jest zwyczajnie niemożliwe. Oczywiście, Vision Pro nie było projektowane z myślą o gamingu — ale ponownie, to po części marnowanie potencjału urządzenia w obecnym stanie. I Surreal Touch to dostrzegło i naprawdę się postarało.

Kontrolery Surreal Touch do Apple Vision Pro są wyposażone w podwójną kamerę typu fisheye, umożliwiają precyzyjne śledzenie ruchu w pełnym zakresie dzięki wielokierunkowym czujnikom, które obsługują wszelkie rodzaje ruchów. Zastosowany w nich opracowany wewnętrznie algorytm przestrzennego przetwarzania danych został sprawdzony w wielu innych produktach, co według firmy gwarantuje użytkownikom pełną swobodę i precyzję działania. Do tego na stronie produktu czytamy, że wysokowydajny chip zapewnia płynne i stabilne działanie, a bateria umożliwia długotrwałą pracę bez przerw. Dzięki systemowi aktualizacji bezprzewodowych (OTA), kontrolery Surreal Touch są ciągle ulepszane, co pozwala na bieżąco cieszyć się nowymi funkcjami i poprawkami.

Jeśli chodzi o śledzenie ruchu, to mówimy tutaj o precyzji pozycjonowania poniżej 10 mm i 1 stopnia, oraz częstotliwością odświeżania 100 Hz. Kontrolery mają wymiary 125 mm długości, 71 mm szerokości i 77 mm wysokości, a ważą jedynie 148 g.

Na Vision Pro można zagrać w każdą grę VR

Chociaż na Apple Vision Pro znajdziemy jakieś gry, to najbardziej gorące pozycje nie są dostępne. Surreal Touch pomyślało i o tym, tworząc specjalne SDK, czyli Software Development Kit. To zestaw narzędzi i zasobów, który umożliwia programistom tworzenie aplikacji na określoną platformę — i w tym przypadku chodzi oczywiście o najlepsze produkcje VR na Vision Pro. Dzięki temu rozwiązaniu, które nazywa się Surreal Link, gogle Apple pozwalają na strumieniowanie gier ze SteamVR w jakości 4K przy 120 Hz.

A o jakich grach mowa? Na oficjalnej stronie Surreal Touch znajdziemy wzmiankę o takich tytułach jak wcześniej wspomniane Beat Saber, Half-Life: Alyx, SUPERHOT VR, ale również i VRChat, The Room VR: A Dark Matter, I Expect You To Die 2: The Spy and the Liar, Walkabout Mini Golf: Lost Cities, Blade & Sorcery czy Five Nights At Freddy’s VR: Help Wanted. Producent deklaruje jednak, że całość wspiera tysiące gier. Na social mediach firmy można zobaczyć, że zarówno kontrolery, jak i samo SDK, naprawdę nieźle się sprawują.

Najważniejsze pozostaje tajemnicą

Najważniejsze kwestie nadal jednak pozostają tajemnicą. Surreal Touch nie zdradziło ani tego, kiedy kontrolery oficjalnie trafią do sprzedaży, ani tego, ile będziemy musieli za takie cacko zapłacić. Na ten moment wiadomo jedynie, że będą dostępne w dwóch kolorach: gwiezdnym szarym z matowym wykończeniem, oraz perłowym białym z połyskiem. Całość jednak zapowiada się naprawdę ciekawie i warto mieć ten sprzęt na uwadze.

