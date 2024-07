Budżetowy Galaxy A06 jest o krok bliżej premiery

Co zaoferuje nam nadchodzący Galaxy A06?

Seria Galaxy A jest niezwykle popularna i trudno się temu dziwić, bo zwykle wprowadzane w jej ramach modele oferuje bardzo dobrą specyfikację połączoną z przyzwoitą ceną. Dodatkowo Samsung dba, by każdy znalazł coś dla siebie, ponieważ seria zawiera zarówno smartfony, którym bliżej do średniaków, jak i tanie, bardziej podstawowe urządzenia dla użytkowników ceniących sobie prostotę. Czy nadchodzący Galaxy A06 również taki będzie? Co prawda data jego premiery nie została jeszcze ogłoszona, ale smartfon pojawił się w kolejnej bazie certyfikacyjnej, co wskazuje na dość rychły debiut.

Po niedanym pojawieniu się w bazie FCC i BIS przyszedł czas na certyfikat SIRIM, przyznany przez Malezyjski Instytut Standardów i Badań przemysłowych. Co prawda tutaj nie pojawiły się żadne szczegóły specyfikacji, jednak nie ma się co martwić, te w dużej części zostały ujawnione wcześniej. Kolejny certyfikat to bardziej znak zbliżającej się wielkimi krokami premiery.

Co w takim razie zaoferuje Galaxy A06? Będzie to model bez obsługi 5G, co każe przypuszczać, że jego cena będzie naprawdę niska. Z certyfikacji FCC wiemy, że obsługiwać będzie dwuzakresowe Wi-Fi (prawdopodobnie Wi-Fi 5, jak wynika z poprzednich przecieków), Bluetooth oraz sieć LTE 4G. Geekbench z kolei zdradził, że jego sercem będzie układ MediaTek Helio G85, czyli bardzo popularny wybór wśród budżetowców, leciwy procesor z 2020 roku. Chipset sparowany będzie z co najmniej 4 GB pamięci RAM, a to również sugeruje niski pułap cenowy i pokazuje, że w przypadku tego modelu Samsung będzie celował nie w wydajność, a w obniżenie kosztów. Smartfon będzie działał pod kontrolą Androida 14.

Galaxy A05

Na razie tyle o nim wiemy, ale ta specyfikacja nie zachwyca. Południowokoreański gigant zapewne postawi tutaj na minimum, jak to zresztą miało miejsce w przypadku zeszłorocznego Galaxy A05. Model ten oferował 6,7-calowyh ekran o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli, ten sam chipset, baterię 5000 mAh, 8-megapikselowy aparat z przodu oraz zestaw 50 Mpix + 2 Mpix z tyłu. Oczywiście w tak podstawowej specyfikacji nie ma nic złego i wszystko rozbijać się będzie o jego cenę. Jeśli będzie odpowiednio niska, Samsung może liczyć na dobrą sprzedaż.