Chiny zaczęły testować giganta. AG600 to spektakularne połączenie dwóch światów

Zbudowany przez Chiny ekranoplan AG600 to połączenie statku i samolotu o wyjątkowych możliwościach

Opracowany przez Aviation Industry Corporation of China (AVIC), AG600 jest dostosowany przede wszystkim do realizowania misji patroli morskich, szybkich misji poszukiwawczo-ratowniczych oraz realizowania transportu między wyspami kontrolowanymi przez Chiny. Ten ekranoplan jest kluczowy dla Chin zwłaszcza przez swoje zaawansowane możliwości transportowe, a to dlatego, że może dotrzeć do dowolnego miejsca na Morzu Południowochińskim w ciągu czterech godzin z Hainanu. Gdzie kryje się więc jego wyjątkowość? Ano w tym, że AG600, jak każdy ekranoplan, operuje nie pod wodą i nie w wodzie, a tuż nad jej powierzchnią. Wykorzystuje bowiem efekt przypowierzchniowy, bazujący na poduszce powietrznej, co oznacza, że porusza się tuż nad taflą wody, omijając związane z nią tarcie.

Dziś wiemy, że AG600 jest na dobrej drodze ku wejściu do pełnego użytku, bo Centrum Certyfikacji Zdatności do Lotu Chińskiej Administracji Lotnictwa wydało właśnie Autoryzację Inspekcji Typu (TIA) dla pierwszego modelu rodziny tychże samolotów. Autoryzacja ta oznacza, że konfiguracja, stan oraz przewidywane osiągi w zakresie zdatności do lotu i bezpieczeństwa spełniły rygorystyczne wymagania, co stanowi solidną podstawę do uzyskania pełnej certyfikacji zdatności tego ekranoplanu do lotu.

AG600 charakteryzuje się wyjątkową konfiguracją ze zintegrowanym kadłubem w kształcie samolotu i dolną częścią w kształcie statku, co pozwala mu na operowanie zarówno na lądzie, jak i na wodzie. Jest to zresztą pierwszy samodzielnie opracowany przez Chiny duży samolot cywilny o specjalnym przeznaczeniu, zaprojektowany z naciskiem na zdolności amfibijne i wszechstronność w wielu modelach. Ma długość 37 metrów, rozpiętość skrzydeł na poziomie 38,8 metra i maksymalną masę startową rzędu 53,5 tony. Wyposażony jest w cztery silniki turbośmigłowe WJ-6, które pozwalają mu osiągać prędkość przelotową do 500 kilometrów na godzinę i pokonywać odległości do 4500 kilometrów.

Jedną z wyróżniających cech AG600 jest jego efektywność w zbieraniu wody, co jest kluczowe dla operacji gaśniczych. Samolot może zebrać do 12 ton wody w zaledwie 20 sekund, dzięki zaawansowanemu systemowi. Ten jest na tyle zaawansowany i wytrzymały, że pozwala AG600 wykonywanie wielu cykli zbierania i zrzutu wody podczas jednej misji bez ryzyka awarii. Cały proces jest bardzo uproszczony, jako że obejmuje automatyczny system kontroli poziomu wody, i mechanizm jej awaryjnego uwalniania. Sam samolot odznacza się z kolei wzmocnionym kadłubem, zaawansowanymi systemami nawigacji i kontroli oraz jednoczesnego monitorowania w czasie rzeczywistym w celu natychmiastowych korekt.

Poza gaszeniem pożarów i ratownictwem AG600 może być wyposażony w różne urządzenia do zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb, takich jak monitorowanie środowiska morskiego, wykrywanie zasobów oraz transport pasażerów i ładunków. Poza tym jego zdolność startu i lądowania przy falach o wysokości do 2 metrów oraz zawisania przez dłuższy czas zwiększa jego użyteczność w różnych scenariuszach. Dlatego też w ogólnym rozrachunku AG600 jest świadectwem rosnącej potęgi technologii lotniczych Chin.