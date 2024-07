Fitbit ulepsza swoje zegarki. Sprawdź, jakie nowości dostaniesz

Urządzenia Fitbit z kilkoma ulepszeniami

Odkąd Google przejął markę Fitbit, trudno powiedzieć, by bardzo skupiał się tych urządzeniach. Gigant położył największy nacisk na swój smartwatch Pixel Watch, spychając inne modele trochę na margines. Chociaż przygotowane teraz usprawnienia z pewnością się przydadzą, trudno powiedzieć, by dzięki nim urządzenia Fitbit zyskały na znaczeniu na rynku wearables. O ile Pixel Watch obsługuje apki innych firm, modele od Fitbit wciąż nie mają takiej możliwości, przez co wiele osób skreśla je już na starcie, a szkoda.

Tak czy inaczej, najnowsza aktualizacja została wydana i wprowadza kluczowe usprawnienia, dzięki którym wasze modele będą działać lepiej. Przede wszystkim pojawia się obsługa automatycznego rejestrowania jeszcze większej liczby ćwiczeń, co na pewno docenią wszyscy, którym często zdarza się zapomnieć o uruchomieniu śledzenia aktywności. Dzięki temu śledzenie statystyk będzie konsekwentne. Ponadto właściciele modeli Inspire 3 dostaną aż 20 nowych typów ćwiczeń, co zwiększy łączną liczbę dostępnych treningów do przeszło 40.

Choć nie wspomniano konkretnych modeli, to niektóre z urządzeń marki doczekają się ulepszonego śledzenia tętna. Odpowie za to uczenie maszynowe Google. Spodziewać się można, że ta zmiana przyniesie za sobą dokładniejsze statystyki dotyczące spalonych kalorii i minut w strefie aktywnej. Śledzenie GPS również stanie się dokładniejsze, by lepiej rejestrować przebyte trasy.

Fitbit przygotował też znacznie większą aktualizację dla posiadaczy modeli Sense 2 i Versa 4. Ich użytkownicy dostaną ulepszenia związane z powiększeniem, co przyda się zwłaszcza osobom mającym problemy ze wzrokiem, choć nie tylko. Będziemy mogli dostosowywać rozmiar tekstu, by ułatwić sobie czytanie treści wyświetlanych na zegarku. Ponadto Google wprowadził też możliwość kontrolowania zawartości YouTube Music z poziomu nadgarstka, co dla fanów muzyki na pewno będzie przydatne. Oba modele otrzymały też ulepszenie pomiaru tętna i dokładności GPS.

Aktualizacja jest już wdrażana, więc nawet jeśli jeszcze do was nie dotarła, powinniście ją otrzymać w najbliższym czasie.