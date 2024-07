Mapy Google ze sporymi zmianami. Będzie czyściej

Mapy Google znów przechodzą metamorfozę

Aktualizacja interfejsu użytkownika w aplikacji Mapy Google po raz pierwszy została zauważona w wersji beta jeszcze w lutym. Nie wiemy, na jaki problem wówczas natrafiła firma, ale prace nad nowościami zostały chwilowo wstrzymane i ruszyły znów dopiero w maju. Od tamtej pory gigant intensywnie działał, dzięki czemu teraz możemy otrzymać łatwiejszy i bardziej przejrzysty interfejs, który umili korzystanie z aplikacji. Najpierw na Androidzie, a dopiero potem na iOS.

Jak donosi 9to5Google, zmiany wdrażane są szeroko w stabilnej wersji Map Google od numeru 11.136.x. Już na pierwszy rzut oka będziemy widzieć dwie duże zmiany. Pierwsza odnosi się do nawigacji po różnych warstwach aplikacji, natomiast drugą będzie duża zmiana interfejsu użytkownika w menu nawigacyjnym. Jeśli dużo korzystacie z Map, zapewne wiecie, że każda akcja tam zajmuje cały ekran. Tyczy się to zarówno nawigacji, jak i czytania recenzji czy przeszukiwania ciekawych miejsc w okolicy. Chociaż stali użytkownicy zdążyli się już do tego przyzwyczaić, to w wielu sytuacjach może być to uciążliwe, dlatego właśnie Google postanowiło dokonać tutaj znaczącej zmiany.

Po aktualizacji zamiast warstwy pełnoekranowej otrzymamy obraz pokrywający jedynie część wyświetlacza. Taka wyświetlana sekcja będzie miała zaokrąglone rogi, dając nam cały czas możliwość podejrzenia, w którym miejscu w aplikacji właśnie się znajdujemy. Pomoże to w zachowaniu kontekstu podczas poruszania się po aplikacji, a także wygląda po prostu lepiej. Wyjście z tego arkusza też będzie proste, bo do tego celu Google doda przycisk „x”, wyświetlany w prawym górnym rogu. Można też oczywiście posłużyć się gestami używanymi na co dzień w smartfonie.

Kolejna duża zmiana dotyczy wyszukiwania wskazówek dotyczących transportu. Ten interfejs użytkownika, w którym wprowadzamy miejsce do celowe z przełącznikiem metod transportu i listą ostatnich lokalizacji nadal wyświetlać się będzie w trybie pełnoekranowym, jednak po wejściu na górę ekranu, wyświetlona zostanie tylko lokalizacja początkowa lub końcowa. Sposób podróży i reszta opcji zostały przeniesione na dół, oczyszczając sekcję i czyniąc ją bardziej czytelną.