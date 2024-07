Niemcy mogą się już cieszyć. Do kieszeni wpadnie im 85 miliardów

Bojowe wozy piechoty Lynx dla Włoch. Niemcy sporo na tym sykają

W ruchu mającym na celu wzmocnienie swoich zdolności wojskowych, Włochy są na progu finalizacji dużego kontraktu obronnego z niemieckim producentem broni Rheinmetall. Mowa o umowie, która ma na celu zakup 350 bojowych wozów piechoty (BWP) Lynx KF41 i jest warta około 20 miliardów euro, a więc ponad 85 miliardów złotych.

Ta nowoczesna platforma łączy wyjątkową mobilność, siłę ognia i elastyczność, a jej kluczowe cechy obejmują:

Wagę rzędu 44 ton

Zdolność do poruszania się po różnorodnych terenach z maksymalną prędkością 70 km/h

Zasięg operacyjny do 500 km

Główne działo kalibru 30 lub 35 mm

7,62 mm współosiowy karabin maszynowy

Podwójne moduły misji dla przeciwpancernych pocisków kierowanych lub innych systemów

Modułową konstrukcję, która umożliwia przyszłe modernizacje i dostosowanie

Elastyczny poziom ochrony, która ma zagwarantować bezpieczeństwo załogi i pasażerów

Wystarczająco miejsca dla załogi składającej się z trzech osób oraz do dziewięciu pasażerów

Kontrakt z Rheinmetall oznacza wysokie zobowiązanie Włoch do modernizacji swoich sił zbrojnych i poprawy gotowości operacyjnej. Wprowadzenie aż 350 pojazdów Lynx do arsenału znacznie zwiększy zdolności włoskiej armii, a do tego przysłuży się krajowej gospodarce, jako że otworzy nowe miejsca pracy na rynku.

Wiemy, że proces realizacji tej umowy będzie obejmować kilka kluczowych kroków. Szkolenie i dokładne zapoznanie się ze sprzętami w ramach ćwiczeń będą najważniejszym krokiem, po którym przyjdą zmiany w doktrynach i taktykach, a na dodatek ustanowienie dedykowanych obiektów do konserwacji oraz ciągłego wspierania całej floty Lynx. Niemcy będą odgrywać w tym procesie kluczową rolę, jako państwo odpowiedzialne za realizację tej ponad 85-miliardowej umowy.

Więcej na temat pojazdów bojowych Lynx KF41 oraz eksperymentów, które wykonuje z ich użyciem firma Rheinmetall, możecie przeczytać tu i tutaj.